De las heridas al brillo: la historia de Merari Peña y Forever Crystals

Desde una historia marcada por el abandono y la resiliencia, la puertorriqueña Merari Peña, fundadora de la marca de joyería Forever Crystals, ha logrado construir un legado que hoy inspira a mujeres en República Dominicana, Puerto Rico y toda Latinoamérica.

Su empresa, nacida hace 13 años con el propósito de sostener misiones en Cuba, se ha transformado en una plataforma de empoderamiento femenino a través del diseño de joyas accesibles y con significado.

“Forever Crystals nació del deseo de ayudar a otras mujeres a encontrar su brillo interior”, expresó Peña entrevistada en exclusiva para el periodico Hoy.

La marca trabaja con cristales Swarovski y piedras de nacimiento, cada una con un color y significado que conecta con la historia personal de quien la lleva.

“Queremos que cada mujer brille desde sus cualidades, desde su historia”, añadió.

Heridas en mariposas

Merari, quien se crió sin su padre y enfrentó las heridas del abandono, logró reencontrarse con él a los 23 años. Ese momento de perdón fue el punto de partida para transformar el dolor en propósito.

“Lo que parecía que me iba a destruir, se convirtió en punta de lanza para impulsarme a mi destino”, confesó.

Durante la conversación, Merari ofreció un mensaje especialmente dirigido a las madres que atraviesan momentos difíciles, reconociendo el peso emocional que muchas enfrentan.

“Sin la fe es muy difícil encontrar estabilidad. Yo creo que una de las cosas que los hijos te recuerdan es que ellos son un regalo de Dios y hay que entregárselos todos los días. Uno quisiera quedarse en la casa con ellos, trabajar menos, pero somos llamadas a trabajar también. Tenemos que hacerlo para traer comida a la casa. Ese sentimiento de culpa todas las madres lo sopesamos constantemente», exhortó la empresaria.

Peña enfatizó la importancia de estar emocionalmente presentes con los hijos, incluso cuando las circunstancias obligan a dividir el tiempo entre el hogar y el trabajo. “No podemos escoger siempre las cartas que nos tocan vivir, pero sí podemos trabajar nuestra actitud hacia ellas. Algún día, nuestros hijos mirarán atrás y reconocerán el esfuerzo.”

Apagar lo malo que hay en la sociedad

Ante los recientes hechos lamentables que han afectado a niñas vulnerables en el país, Merari ofreció palabras de consuelo y fortaleza.

“Es muy difícil vivir desconectada de quien te diseñó. Si vas a vivir la vida, vívela cerca de tu creador. Busca de Dios, ponlo primero, cuida tu corazón. Si sientes que no tienes un manual de vida, para mí la Biblia es ese manual que te ayuda a vivir saludablemente.”

También aconsejó a las madres a tomar la vida un día a la vez.

Merari Peña- Propietaria Forever Cristals/ Foto Alexis Monegro

“Apaga el ruido de lo que está a tu alrededor. No puedes comerte un bizcocho completo de un pedazo. Roma no se construyó en un día, y no hay tal cosa como una vida perfecta. Con lo que Dios te dio, míralo carta por carta, busca sabiduría y tu vida empezará a tener orden.”

Finalmente, advirtió sobre el entorno social que muchas veces roba la paz:

“Vivimos en una sociedad de caos. Caos en la carretera, en el centro comercial, en todo. No dejes que nada te robe la paz», exhortó.

Days to Shine: belleza con propósito

Merari Peña será parte del evento Days to Shine, junto a otras mujeres líderes, en un conversatorio sobre actitud, mente y belleza. Forever Crystals se une a L’Oréal Professional y L’Oréal Paris en esta iniciativa, regalando una pieza de joyería con cada compra. El evento se celebra este sábado 6 de septiembre en el Hotel El Embajador, de 11:00 a 11:45 a.m.

Su historia es testimonio de que el dolor puede convertirse en luz, y que cada mujer, sin importar su pasado, tiene derecho a brillar.

Actualmente, Forever Crystals cuenta con seis tiendas en Puerto Rico y dos en República Dominicana, ubicadas en Galería 360 y Ágora Mall. Peña destaca la fuerza de la mujer dominicana: “El sol, el tráfico, el mundo te quiere quitar tu brillo todos los días, pero ellas deciden brillar”.

Este sábado 6 de septiembre, Merari Peña será parte del evento Days to Shine, el encuentro femenino más grande de República Dominicana, será celebrado en el Hotel El Embajador. Allí compartirá su experiencia en un conversatorio titulado Brillar desde la historia, junto a otras mujeres líderes. El evento, respaldado por L’Oréal Professional y L’Oréal Paris, busca promover la armonía entre belleza, actitud y propósito.

Lo que el perdón me regaló

Merari además de administradora de empresas, es escritora, redactó en un lienzo la historia de su vida que tituló «Lo que el perdón me regaló», donde buscar dar ese aliento a las mujeres que desean lograr ese sueño y entienden es difícil de lograr