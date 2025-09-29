La importancia de Loma Miranda: SENPA garantiza seguridad ambiental en la región

Loma Miranda. — En cumplimiento de la disposición emitida por el Ministro de Defensa Teniente General Carlos Antonio Fernández Onofre, el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) ha asumido formalmente la supervisión de la seguridad ambiental en la zona boscosa de Loma Miranda.

Esta medida fortalece la vigilancia institucional en una de las áreas de mayor valor ecológico y simbólico de la República Dominicana, reconocida por su biodiversidad, sus fuentes hídricas y su rol estratégico en la estabilidad climática de la región.

El Padre Rogelio Cruz, junto a representantes de organizaciones ambientalistas, expresaron su complacencia ante la decisión, destacando que “la presencia del SENPA en Loma Miranda representa una garantía para la defensa del patrimonio natural y el respeto a las luchas sociales que han protegido esta montaña”.

El SENPA reafirma su compromiso de actuar con rigor técnico, transparencia y enfoque colectivo, integrando a las comunidades, actores sociales y autoridades locales en la construcción de una seguridad ambiental legítima y sostenible.