La impresionante colección de zapatos icónicos que rompió récord Guinness  

Hace 18 años, Doogie Sandtiger (EE. UU.) estaba escribiendo su propia lista de deseos: “Romper o establecer un récord mundial Guinness” y “Tener mi foto en el libro de récords mundiales Guinness”.

Hace unos días, logró oficialmente cumplir ambos sueños de su lista, tras verse en la nueva edición de 2026 del Libro Guinness de los Récords.

Con una sonrisa de oreja a oreja, el nativo de Wethersfield, Connecticut, mostró en redes sociales su reportaje de dos páginas, otorgado por la colección de zapatos Crocs más grande del mundo. En noviembre de 2024, cuando presentó las pruebas inicialmente, Doogie tenía 3569 pares, una cifra que desde entonces ha superado los 3800.

Pero el tamaño de su colosal colección de zuecos no es lo único que ha cambiado desde que empezó a coleccionarlos en 2007. Doogie también lo ha hecho, ahora un miembro seguro y considerado de su comunidad, que ha convertido su récord mundial en una campaña para concienciar sobre el sistema de acogida en Estados Unidos.

«Para mí, es una gran sanación», dijo Doogie en una entrevista con NBC Connecticut. «Me perdí gran parte de mi vida y es como si estuviera reescribiéndola ahora, como adulto, y reviviendo lo que de niño no pude».

Doogie creció en el sistema de acogida familiar, cambiando de familia en familia en Connecticut. En medio de los constantes cambios, dice que nunca aprendió a atarse los zapatos, lo que lo hizo sentir cohibido durante su juventud y lo llevó a usar solo zapatos sin cordones, de goma y con tiras de velcro.

Al entrar al instituto, sus zapatos de velcro empezaron a convertirlo en blanco de acosadores, pero Doogie seguía decidido a no pedir ayuda a los adultos, pues se sentía inseguro por no saber atarse los cordones a su edad.

«Nadie me enseñó. Todos daban por hecho que lo sabía. No era así», dijo. «De niño era muy tímido. No me gustaba pedir ayuda a la gente. No pedí ayuda para atarme los zapatos. Me daba mucha vergüenza».