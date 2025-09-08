Madrid. La Luna apareció este domingo con un peculiar tinte rojizo que, al anochecer, atrayendo las miradas al cielo.

La causa es un eclipse total que se pudo ver en varios países.

La Luna atraviesa la sombra de la Tierra

El eclipse lunar se produce cuando la Luna atraviesa la sombra de la Tierra, bloqueando la luz del Sol que la ilumina.

Cuando es total, como lo fue este domingo, el satélite no quedó completamente oscuro, sino que adquiere un tono rojo, debido a que parte de la luz solar es desviada por la atmósfera terrestre.

Cuando la Luna entra por completo en el cono de sombra de la Tierra se habla de eclipse total, y en ese momento adquiere su característico tono que “la convierte en la célebre ‘Luna de sangre’», explica en su blog el Instituto Astrofísico de Canarias (IAC).

No todos lo podrán ver

La ‘Luna de sangre’ que estuvo en el cielo opuesta al Sol será difícil de ver debido a su escaso brillo, pero a medida que se iba elevando se hará más brillante, al tiempo que el cielo se oscurece, permitiendo observarla con mayor detalle, señala el IAC.

Su cercanía al horizonte le dará una apariencia de gran tamaño, lo que la hará «especialmente atractiva para los observadores», que deberán buscar lugares con un campo de visión despejado hacia el este para verla.

No extraña ningún peligro

Todo el proceso es un fenómeno se puede observar a simple vista y “no entraña ningún peligro ni requiere de ningún tipo de instrumentación especial”, recuerda el IGN.

A diferencia de los eclipses solares, que solo pudo verse desde una franja muy limitada de la superficie terrestre y duran unos minutos, los de Luna son visibles desde toda la mitad del planeta donde es de noche y se prolongan durante varias horas.

De hecho, este se podrá seguir, durante alguna de sus fases, en toda Asia, Oceanía, Europa, África, la Antártida y el extremo oriental de Sudamérica.

Los eclipse de Luna, que son mucho más frecuentes que los solares totales, es uno de los espectáculos astronómicos más accesibles y populares.

Este año han podido verse dos eclipses totales de Luna, el de hoy y el del 14 de marzo, que se observó en todo el país, aunque en la zona más oriental solo durante la fase parcial.

El año que viene marcará el inicio del llamado Trío de Eclipses solares visibles desde España. El 12 de agosto de 2026 y el 2 de agosto de 2027 se verán dos solares totales y el 26 de enero de 2028 uno anular.

El de 2026 es especialmente relevante, pues desde 1905 no se había visto uno total en la península Ibérica, y España será el único territorio habitado desde el que podrá contemplarse.

