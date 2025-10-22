La incertidumbre sobre el rumbo de Melissa preocupa al COE: ¿Podría alargarse su paso por el país?

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, advirtió este miércoles que la preocupación por la tormenta Melissa aumenta debido a que podría permanecer más días sobre territorio dominicano.

Méndez explicó que, según la directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, el cono de trayectoria aún se mantiene amplio y con alto grado de incertidumbre, lo que indica que el sistema podría desacelerarse y prolongar su permanencia en el país.

“El tema que nos preocupa a nosotros como Centro de Operaciones es la protección del grille (mapa de riesgos) que se mantienen igual, porque dice Gloria Ceballos que en el evento, el detonante es sobre todo la incertidumbre que tienen ellos, es que cuando proyectan la imagen todavía el Centro Nacional de Huracanes nos mantienen un cono como una especie de un círculo, un anillo, entonces ella explicaba eso, que eso mantenía una incertidumbre sobre todo con el tema de que se va a tornar en el canal de movimiento más lento, va a durar más días residiendo sobre nuestra área y por ende más días sobre territorio nacional”, señaló.

Lluvias podrían alcanzar niveles extremos

Foto| HOY| Olga Lidia.

El general precisó que para hoy, mañana e incluso durante todo el fin de semana se esperan acumulados de precipitaciones que podrían oscilar entre 200 y 500 milímetros.

“Cuando hablamos de esta cantidad de precipitaciones, cabe resaltar que solamente en el Distrito Nacional, solo con 50 mililitros se producen inundaciones urbanas. Cuando hablamos de 200 a 500 mililitros es algo extremo”, puntualizó en el programa Uno más Uno.

Planes de contingencia activados

Méndez indicó que están activados los planes de respuesta de las Fuerzas Armadas, Defensa Civil, Cruz Roja, Cuerpos de Bomberos, Ministerio de Salud, Obras Públicas, Policía Nacional y Comedores Económicos, para dar asistencia en las provincias en alerta roja y amarilla.

Asimismo, exhortó a las personas que residen en zonas vulnerables a desplazarse con anticipación hacia lugares seguros.

El COE recordó que su línea de emergencias está disponible a través del número 809-472-0909.

Provincias bajo alerta por la tormenta Melissa

Alerta roja:

Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, San Juan, Azua, Peravia y Pedernales.

Alerta amarilla:

La Vega, La Romana, Hato Mayor, El Seibo, San Pedro de Macorís, Sánchez Ramírez, La Altagracia, Elías Piña, Monte Plata e Independencia.

Alerta verde:

María Trinidad Sánchez, Bahoruco, Samaná y Santiago.