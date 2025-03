La inflación, la Reserva Federal y los mercados

El pasado miércoles, la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos (BLS, por sus siglas en inglés) publicó los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondientes al mes de febrero. El informe mostró que la inflación aumentó un 0.2 % desde enero y un 2,8 % en términos interanuales. De igual manera, la inflación subyacente, que excluye los costos de energía y alimentos, aumentó un 0.2 % mes a mes y un 3.1 % interanual. Las cuatro cifras estuvieron por debajo de las estimaciones de Wall Street.

Las lecturas interanuales fueron inferiores a las de enero, marcando la primera vez desde julio pasado que tanto el IPC subyacente como el IPC general mostraron una desaceleración en la tasa de inflación. Además, el IPC subyacente alcanzó su nivel más bajo desde abril de 2021.

El mercado bursátil estadounidense pareció exhalar ante algunas buenas noticias y reaccionó en consecuencia. Los principales índices de EE. UU. abrieron al alza el miércoles y tres de los cuatro lograron mantener las ganancias hasta el cierre.

El Nasdaq lideró con un aumento de aproximadamente un 1 %. El S&P 500 subió un 0.4 %, y el índice de pequeñas capitalizaciones Russell 2000 avanzó un 0.2 %, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones terminó con una caída del 0.2 %.

Se podría argumentar que las acciones estaban listas para un rebote o una pausa y que la reacción del mercado el miércoles fue precisamente eso. El S&P 500 todavía se mantiene por debajo de su media móvil de 200 días. Para tener más confianza en un cambio de tendencia, será necesario que las acciones vuelvan a situarse por encima de ese nivel técnico.

La próxima semana, la Reserva Federal se reunirá para decidir su próximo movimiento de política monetaria. El informe del IPC publicado el miércoles y los datos del Índice de Precios al Productor (IPP) publicados el jueves son los números más recientes que el banco central revisará mientras evalúa su decisión sobre las tasas de interés.

Una caída significativa en la inflación o un aumento en el desempleo (el otro componente del doble mandato de la Fed) podrían alentar a la Reserva Federal a recortar las tasas. Por el contrario, un aumento en la inflación o una disminución en el desempleo podrían llevar a un alza de tasas o a una pausa prolongada en los cambios.

Hasta ahora, el informe moderado de inflación del miércoles no ha cambiado la opinión predominante sobre la dirección de las tasas de interés. Según la herramienta FedWatch del CME Group, los operadores de futuros de fondos federales todavía esperan que el banco central mantenga las tasas sin cambios en las próximas dos reuniones antes de realizar un recorte en junio. Además, le asignan un 99 % de probabilidad a que no haya cambios este mes.

Si la Fed recortara las tasas el próximo miércoles, basándonos en lo que hemos escuchado recientemente de los funcionarios del banco central sobre su preocupación por reavivar una inflación más alta, estaríamos tan sorprendidos como el mercado.

Por lo tanto, en lugar de esperar un movimiento en las tasas la próxima semana, estaremos atentos a lo que la Fed diga sobre el futuro de su política monetaria.

Dado que esta es la reunión de política monetaria de marzo, la Reserva Federal publicará uno de sus informes trimestrales de Proyecciones Económicas, en el que los banqueros centrales compartirán sus previsiones sobre el rumbo de las tasas de interés, el crecimiento económico y el desempleo.

Como hemos señalado en varias ocasiones, existe una desconexión entre los mercados y lo que hemos estado escuchando de la Fed. La semana pasada, varios funcionarios del banco central intentaron moderar las expectativas de un recorte de tasas en el corto plazo. Si continúan con este discurso, el mercado podría llevarse una decepción.

Y esto es totalmente posible. Se necesitará más de un mes de datos de inflación moderados para que la Fed cambie de postura. Además, la inflación sigue estando muy por encima del rango meta anualizado del 2 % del banco central.

Por otra parte, aún no se sabe cómo afectarán los aranceles a la inflación. Sin embargo, si los datos de febrero marcan el inicio de una tendencia a la baja, la Fed adoptará una postura más flexible a medida que avance el año. Si el presidente Jerome Powell sugiere esta dirección, es probable que se refleje claramente en los precios de las acciones.

El Índice de Volatilidad CBOE («VIX»), considerado por algunos como el «indicador del miedo» del mercado, cayó el miércoles por segundo día consecutivo hasta situarse alrededor de 25. Si bien esto es más alto de lo que había estado durante la mayor parte de los últimos dos años, aún no alcanza niveles históricamente elevados.

Mientras tanto, el diferencial de crédito de alto rendimiento, aunque está aproximadamente 60 puntos básicos por encima de donde se encontraba hace un mes, tampoco se encuentra en un nivel que consideraríamos elevado. Eso no significa que no pueda llegar allí, pero sí indica que no muchos inversionistas de deuda creen que toda la economía esté al borde del colapso en este momento.

¿Qué hacer en un momento de alta volatilidad e incertidumbre?

En conclusión, la pregunta que se hace un inversionista promedio es: ¿qué hacer en este momento de alta volatilidad e incertidumbre con mi portafolio? Puede parecer contradictorio, pero estos momentos de «miedo», como dirán los inversionistas experimentados, pueden representar una gran oportunidad.

Tal vez se trate simplemente de aumentar una posición a largo plazo en tu portafolio que ya te encanta: una acción de alta calidad cuya valoración ha caído a niveles «baratos», por ejemplo, con una relación precio-beneficio por debajo de 15. Ese tipo de oportunidades son raras.

O quizás simplemente decides no hacer nada y evitar vender en el momento equivocado, lo que, a largo plazo, también puede ser una victoria.