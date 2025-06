La inocuidad alimentaria en el centro: por qué se celebra este 7 de junio  

Este 7 de junio se conmemora el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció esta fecha para crear conciencia sobre la seguridad alimentaria y promover medidas que garanticen que los alimentos que se consumen no dañen la salud.

Según datos de la Comisión Europea, la importancia de estar preparados para incidentes de seguridad alimentaria es fundamental, ya que se estima que cada año ocurren alrededor de 600 millones de casos de enfermedades transmitidas por alimentos en todo el mundo, resultando en la muerte de aproximadamente 420.000 personas.

¿Qué es la inocuidad alimentaria?

La inocuidad alimentaria se define como la ausencia a niveles seguros y aceptables de peligros biológicos, químicos o físicos en los alimentos. Estos peligros a menudo son invisibles y pueden incluir bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas perjudiciales, como residuos de pesticidas. De hecho, casi una de cada diez personas en el mundo se enferma debido a alimentos contaminados.

Este año, el tema del Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos subraya la importancia de estar preparados para los incidentes de seguridad alimentaria, sin importar la magnitud del riesgo. Según la Comisión Europea, los incidentes pueden surgir por accidentes, controles inadecuados, fraudes alimentarios o eventos naturales. “La política y acción en la Unión Europea cubren toda la cadena alimentaria”, afirma la Comisión, y se centra en cuatro áreas principales: higiene de los alimentos, sanidad animal, sanidad de las plantas y monitoreo de contaminantes y residuos.

La Unión Europea (UE), reconocida por tener uno de los estándares más altos de seguridad alimentaria, regula estas prácticas a través del Reglamento General de Alimentos. Además, la Estrategia de la Granja a la Mesa busca un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente. En este sentido, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) juega un papel fundamental al proporcionar evaluaciones de riesgos y asesoramiento científico independiente, “informando los estándares de seguridad alimentaria de la UE”, según reportes de la Comisión

Igualmente, el Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF) facilita el intercambio de información entre países miembros, permitiendo una rápida reacción frente a riesgos para la salud pública derivados de la cadena alimentaria. Esto es esencial para prevenir la propagación de enfermedades transmitidas por alimentos contaminados.

¿Por qué se celebra el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos?

Desde el año 2018, la ONU declaró el 7 de junio como el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, apoyado previamente por una resolución de la FAO en su 40º período de sesiones. La Organización Mundial de la Salud (OMS) también respaldó esta proclamación en diciembre de 2017. Esta fecha tiene como objetivo “fortalecer los esfuerzos para reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos (ETA)”, según el Gobierno argentino, destacando el rol de todos los eslabones de la cadena productiva, desde la granja hasta la mesa.

La seguridad alimentaria no solo afecta la salud individual, sino también el desarrollo económico y educativo de las personas. “Cuando los alimentos no son inocuos, los niños no pueden aprender y los adultos no pueden trabajar”, advierte el portal del Estado Nacional. Los alimentos contaminados pueden causar más de 200 enfermedades, desde diarrea hasta cáncer, afectando especialmente a los niños menores de cinco años, quienes constituyen un tercio de todas las muertes por enfermedades transmitidas por alimentos.

Por su parte, los ciudadanos pueden contribuir a la prevención adoptando prácticas seguras de manipulación de alimentos y exigiendo información clara y confiable sobre la inocuidad alimentaria. La educación y la concienciación son fundamentales para asegurar que los alimentos sean seguros desde su producción hasta su consumo.

En la UE, las políticas alimentarias también incluyen medidas específicas para la gestión de la sanidad de los animales y las plantas, proyectos de monitoreo de contaminantes y residuos, y estrictas normas de higiene que deben cumplir todas las empresas alimentarias, ya sean locales o importadoras. En palabras de la Comisión Europea, “los controles y medidas sanitarias monitorean y gestionan enfermedades, y rastrean el movimiento de todos los animales de granja”. Además, la detección y erradicación de plagas en una etapa temprana es vital para garantizar semillas sanas y evitar la propagación de enfermedades en los cultivos.

La FAO y la OMS facilitan conjuntamente la celebración de este día, colaborando con sus estados miembros y otras organizaciones pertinentes. La adopción de medidas prácticas y la colaboración internacional son esenciales para lograr una mejora continua en la inocuidad de los alimentos, garantizando que todas las personas tengan acceso a alimentos seguros, nutritivos y suficientes.