La intensa búsqueda en Utah del sospechoso del asesinato del activista conservador Charlie Kirk

Policías fuertemente armados continúan la búsqueda del sospechoso de haber disparado este miércoles la bala que mató al influyente activista conservador Charlie Kirk durante un concurrido evento en la Universidad del Valle de Utah.

Según las autoridades, el sospechoso disparó un solo tiro desde el techo de un edificio cercano, que hirió a Kirk en el cuello mientras hablaba en un evento estudiantil al aire libre.

Charlie Kirk, quien tenía 31 años, fundó durante su adolescencia Turning Point USA, un grupo que difunde ideas conservadoras en los campus universitarios de EE.UU.

El presidente Donald Trump lo describió como un patriota, aseguró que su muerte es un «momento oscuro para Estados Unidos» y expresó que estaba «lleno de dolor e ira por el atroz asesinato de Charlie Kirk».

En la mañana de este jueves, el FBI hizo públicas dos imágenes de una «persona de interés» relacionada con el caso con la esperanza de que pueda ser identificada con la ayuda de la ciudadanía. La agencia ofrece una recompensa de hasta US$100.000.

Posteriormente, el Departamento de Seguridad de Utah señaló que las fotos son del «potencial autor del disparo» y que fueron tomadas por cámaras de seguridad del campus momentos antes del ataque.

Las autoridades han recibido más de 200 pistas sobre el atacante, pero aún no se ha capturado a ningún sospechoso.

El comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason, afirmó en la mañana del jueves que la investigación había logrado rastrear los movimientos del sospechoso.

Informó que el sujeto llegó a las inmediaciones del campus a las 11:52 hora local -poco menos de media hora antes del tiroteo-, subió por las escaleras hasta el techo del edificio Losee Center y lo cruzó hasta el lugar desde donde habría disparado la bala.

El techo se encuentra aproximadamente a 130 metros de donde estaba sentado Kirk.

Mason añadió que después del tiroteo, según los investigadores, el sospechoso cruzó hacia el otro lado del techo del edificio Losee Center, saltó de él y huyó del campus a un vecindario cercano.

Un video tomado desde el interior de un edificio y analizado por el equipo de periodismo visual de la BBC parece mostrar a alguien corriendo por la azotea del Losee Center, justo después del tiroteo.