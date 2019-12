La JCE advierte no hay tiempo para acoger peticiones

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, advirtió a los partidos que ese órgano ha sido muy flexible, pero sus peticiones ponen en peligro la organización de las elecciones.

“Les advierto lo siguiente: miren los días que faltan. Aquí no hay tiempo. La Junta Central Electoral ha sido muy flexible, pero llega un momento que estas peticiones ponen en peligro la organización de las elecciones y viene un orden público que se nos impone a todos”, expresó.

La advertencia la hizo luego de que Antolín Polanco, presidente del Partido Socialista Verde (Pasove) pidiera 72 horas para hacer correcciones en boletas municipales que culminó ayer. El viernes pasado cerró el plazo de inscripciones de candidatos, luego de la JCE haber dado tres días de prórroga.

Polanco alegó que habían tenido problemas con las pruebas antidoping de aspirantes en diferentes municipios porque no habían encontrado laboratorios y debían trasladarse a otros lugares distantes.

Boletas. En otro punto, Castaño rechazó que haya problemas con el diseño de las boletas como declararan directivos de la Asociación de Industrias Gráficas (Adiga), que además dijeron que estar preocupados porque no le consultaran sobre la impresión de las mismas.

“Yo no sabía que aquí consultaban, aquí se hacen licitaciones para eso”, dijo.

Explicó que la institución se encuentra trabajando en lo que respecta al proceso de las boletas impresas para los recintos electorales que no tendrán voto automatizado en las elecciones municipales.

“Usted no puede tener boletas impresas sino tiene candidaturas. Sucede que para esas candidaturas hay unos plazos que están corriendo en las 158 Juntas Electorales y que son 158 decisiones en cada admisión de candidatura, y eso todavía no ha ocurrido”, expresó Castaños.