La JCE haciendo bulto…

Si usted detiene a cualquier persona en la calle y le pregunta: ¿Crees que existirán las condiciones sanitarias necesarias para celebrar elecciones el 5 de julio? Seguramente un suicida contestará que sí. A los dominicanos si no los mata el COVID-19, los matará el miedo, el pánico o la ansiedad. Esa patada al aire que “tiró” la Junta Central Electoral (JCE) ni ellos mismos saben hasta donde llegará; y más ahora con el “fuetazo” que le acaba de dar la OEA. Ahora no hubo fraude, no hubo sabotaje; hubo negligencia de la JCE y la respuesta al informe de la OEA fue cancelar al director de informática… ¿Eso es suficiente? Realmente no lo sé, pero cuando Napoleón ganaba batallas, él mismo se ponía las medallas, hasta el punto de calificarse como emperador; sin embargo en Waterloo también se llevó las culpas.

De modo que , la fecha de las elecciones sólo lo dirá la evolución de esta pandemia mundial , cuando ciertamente se certifique que no hay contagiados en el territorio nacional o cuando estemos todos vacunados contra el virus ; entonces ahí podremos hablar de fecha para ir a votar ; no es casualidad de que este virus se haya cebado con los políticos , fue que para las elecciones de marzo tal vez ya el virus se encontraba aquí y mientras más contacto social se tiene hay más posibilidades de salir “premiado”. ¡Quédate en casa!

“El político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones”. WC.