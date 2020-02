La JCE lista para elecciones municipales; pide civilidad

Con un llamado a la civilidad y la ejercer el voto en paz, el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, aseguró que están listos y preparados para llevar a cabo el proceso electoral de mañana domingo 16 de febrero con la habilitación de 16,032 colegios electorales en los que están registrados 7.4 millones de votantes.

“Queremos hacer un llamado oportuno siempre necesario a la convivencia pacífica. Nuestra conducta, de todos, tiene que ser una conducta civilizada”, expresó Castaños Guzmán al inicio de los trabajos de la Misión de Observación Electoral Internacional.

Castaños Guzmán señaló que se trata de una misión que unifica, “porque no hay democracia sin elecciones, sin sufragio, sin un régimen de libertades públicas, de elecciones periódicas, un sistema de partidos políticos estructurado”.

Asimismo, indicó que aunque el sistema de votación automatizado y manual son seguros, requieren la veeduría y acompañamiento de los observadores, así como informes robustos sobre el proceso con recomendaciones para mejoras.

Confianza. De su lado, Marco Antonio Baños, jefe de la misión de la Unión Internacional de Organismos Electorales (Uniore) y consejero del Instituto Nacional Electoral de México, expresó que observadores de 16 países, que han concurrido desde las primarias de octubre pasado, han revisando el nuevo el marco jurídico electoral, las decisiones adoptadas por el Tribunal Superior Electoral (TSE) y particulamente el funcionamiento del voto automatizado.

Afirmó que el uso de esa modalidad de votación sentará precedentes no solo para la República Dominicana, sino para la región, por lo que pidió confianza en esta tecnología novedosa.

“Creo que vamos a obtener experiencias importantes para que podamos avanzar en otras latitudes en el voto electrónico; es momento de tener confianza en que el voto electrónico no se hace con mecanismos que permitan tergiversar la voluntad de ciudadanos, es un voto seguro, que tiene mecanismos de cuidado por vía informática que impida saber por quien votó la persona y también impide que se cambie el sentido de la voluntad de la ciudadanía”, dijo Baños.

Llamó a tener confianza en la autoridad electoral y pidió que esta informe con transparencia cómo se ha diseñado este proceso y sus resultados concretos.

Finalmente, Baños informó que el próximo lunes Uniore entregará un informe con las observaciones a la Junta Central Electoral.

Justicia electoral. Mientras que el presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Román Jáquez, destacó que el ejercicio de la democracia encierra en sí mismo un compromiso de dimensiones extraordinarias para todos los actores del sistema y para los ciudadanos que desean vivir en un clima de paz y convivencia social. “Es por ello que el rol que puedan jugar los órganos electorales resulta determinante para lograr tal propósito”.

Al citar las competencias del TSE, detalló que entre 2015 y 2016 dictaron 667 sentencias.

Sin embargo, en 2019, que fue un año pre-electoral, esa corte dictó un total de 156 sentencias y solo en el mes de enero y hasta el 13 de febrero en curso ha dictado 341.

“Indiscutiblemente hay una judicialización de los procesos electorales y el TSE ha previsto lo necesario para dar respuesta oportuna y efectiva a todas las acciones contenciosas electorales que pudiesen llegar con ocasión de las elecciones del domingo”, expresó.

No temblará el pulso. Jáquez señaló que en el país no existen antecedentes de ninguna condena penal por violación a la norma electoral, siendo la primera vez que un marco legal se estructura de manera contundente con este objetivo.

Indicó que las infracciones electorales pueden ocurrir en cualquier etapa del proceso, por lo que el sistema debe estar preparado para que los delitos y crímenes electorales no queden impunes.

Afirmó que se han hecho las coordinaciones necesarias con el Ministerio Público para alinear los pasos logísticos y legales que permitan juzgar los casos de manera objetiva. También ha habido una oportuna campaña preventiva y educativa por parte de la JCE con relación a las infracciones. “Sin embargo, hacemos desde el órgano constitucional que juzga los crímenes y delitos electorales la advertencia de que esta vez es distinto, que hay una ley con garras y que a este Tribunal Superior Electoral, con las debidas pruebas y el respeto al debido proceso, no le temblará el pulso para imponer la sanción correspondiente”.