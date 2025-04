La jefa de la ONU en Haití teme EE.UU. aumente deportaciones a haitianos

Naciones Unidas (EFE).- La representante especial para Haití de Naciones Unidas, la ecuatoriana María Isabel Salvador, reconoció este lunes que existe el «temor» de que la Administración Trump aumente las deportaciones de haitianos a su país de origen y recalcó que la «consideración de base debe ser el respeto a los derechos humanos».

«Hay temor a que estas medidas de devolución (por parte de EE.UU.) a Haití aumenten y estas personas vuelvan a vivir en condiciones muy precarias y muy inseguras», dijo Salvador en una entrevista con EFE desde la sede de la ONU en Nueva York, donde intervenía después en una sesión temática sobre Haití en el Consejo de Seguridad.

Se estima que hay en Estados Unidos más de 700.000 haitianos, principalmente en Florida, aunque su presencia es notoria en Springfield (Massachusetts). Fue en esta ciudad donde Donald Trump propagó el rumor de que los inmigrantes haitianos robaban mascotas para comérselas, afirmación muy criticada por lo que supuso de estigmatización de esa comunidad.

Crisis humanitaria

La nación caribeña arrastra décadas de crisis de seguridad pero, desde febrero del año pasado, ésta se ha acrecentado y la ONU cifra en más de 5.600 los muertos y en un millón los desplazados internos, principalmente fruto de enfrentamientos entre bandas criminales, autoridades de Haití y la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) liderada por Kenia.

Asimismo, Salvador se refirió a la posibilidad de que Estados Unidos incluya a bandas haitianas en su listado de organizaciones terroristas extranjeras -como hizo en enero con varios carteles mexicanos, la banda transnacional Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha-, lo que, según ella, podría «estigmatizar» a grandes comunidades de haitianos en EE.UU.

«El término ‘terrorista’ no está definido en el derecho internacional, lo que abre la puerta a interpretaciones varias, y a que se violen los derechos humanos. Espero que EE.UU. no dé el paso», concretó la jefa de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH).

Por otra parte, también señaló que los recortes de EE.UU. y de otros países occidentales a las partidas de ayuda humanitaria internacionales «han limitado enormemente» sus labores y las de otras agencias, fondos y programas de Naciones Unidas en Haití.

Prioridad: resolver el problema de seguridad

Otra de las grandes preocupaciones de la jefa de BINUH es que la comunidad internacional no «se involucre más» financieramente con la crisis haitiana y que, en esta enquistada situación, no se pueda dotar de más capacidad y efectivos a la MSS.

«El primer problema a resolver es de la seguridad, por encima incluso de la ayuda humanitaria o de la cuestión política», dijo Salvador para añadir que no cree que las elecciones presidenciales previstas para febrero se puedan celebrar en dicha fecha.

«Urgencia» para que el Consejo de Seguridad adapte la MSS

El secretario general de la ONU, António Guterres, emitió dos meses atrás una propuesta para adaptar la MSS -que solo cuenta con 1.000 integrantes desplegados en la isla de los 2.500 prometidos- tras una petición del Consejo de Seguridad.

La idea de Guterres pasa por que la ONU, con la financiación de sus miembros, asuma la responsabilidad de costear los gastos estructurales y logísticos que son necesarios para que la fuerza internacional pueda funcionar a pleno rendimiento y atajar el problema de la violencia armada.

La representante especial para Haití de Naciones Unidas, la ecuatoriana María Isabel Salvador, en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Ángel Colmenares

Ahora es turno de que el Consejo de Seguridad analice la propuesta «lo más rápidamente posible y se tomen medidas porque, sin ese apoyo, las cosas van a empeorar», expresó Salvador.

Pero añadió: «Desafortunadamente, el Consejo de Seguridad no está avanzando lo suficientemente rápido. Estamos en compás de espera, EE.UU. y Panamá son los encargados de redactar una resolución y no parece haber mucho interés (…) Como también habrá países que no estarán de acuerdo con cualquier propuesta que salga de EE.UU.».

El mandato de BINUH, que fruto de la extensión del radio de acción de las bandas criminales ha tenido que evacuar a 70 de sus miembros (de un total de 87) para que trabajen en remoto desde otros países, debe renovarse en julio.

Además, a este ritmo consideran que para finales de año el 85 % de la capital, Puerto Príncipe, podría estar bajo control o influencia de las bandas, que también han tomado importantes áreas del centro del país; y los últimos informes de la ONU prevén que para junio más de la mitad de la población haitiana sufra inseguridad alimentaria.