La Laguna de Cabral agoniza: fotos y videos muestran su alarmante realidad

  • Hoy
La Laguna de Cabral o Rincón, ubicada en el valle de Neiba, entre las provincias Independencia y Barahona, está desapareciendo poco a poco debido a la drástica reducción de su volumen de agua, según denuncias de comunitarios, provocada por el Consorcio Azucarero Central (CAC).

A continuación, una galería de fotos y videos que muestra una de las peores sequías que ha enfrentado esta área protegida, captadas por la fotoreportera Chaimy Soriano.

2N7A2164
2N7A2176
2N7A2131 1
2N7A2149
2N7A2085
2N7A2094
2N7A2099
2N7A2105
2N7A2112
2N7A2113
2N7A2115
2N7A2118
2N7A2119
2N7A2158
2N7A2168

Leer más: ¿Crimen ecológico? La Laguna de Cabral «muere de sed»

