La Laguna de Cabral agoniza: fotos y videos muestran su alarmante realidad

La Laguna de Cabral o Rincón, ubicada en el valle de Neiba, entre las provincias Independencia y Barahona, está desapareciendo poco a poco debido a la drástica reducción de su volumen de agua, según denuncias de comunitarios, provocada por el Consorcio Azucarero Central (CAC).

A continuación, una galería de fotos y videos que muestra una de las peores sequías que ha enfrentado esta área protegida, captadas por la fotoreportera Chaimy Soriano.

