La lectura de un psiquiatra sobre la ola de violaciones grupales que sacuden RD

República Dominicana enfrenta una ola de consternación tras la revelación de tres casos de violaciones grupales conocidas en agosto y septiembre: el de la joven de Villa González, la niña de 13 años en San Francisco y la ciudadana haitiana en Santo Domingo Este, abusada por agentes policiales.

La mirada experta: psicopatía y sadismo colectivo

El psiquiatra José Miguel Gómez advirtió sobre la gravedad del patrón que se repite en estos hechos.

“Me preocupa como trabajador de la salud mental que esto se ha hecho en manada, en grupo, que no solamente delinquen, sino que ahora abusan entre un sadismo sexual contra las mujeres”, expresó.

Según el especialista, cuando varias personas participan en un acto de esta naturaleza sin mostrar culpa ni empatía, se trata de un comportamiento psicopático. “Eso te habla de cómo vieron a esa muchacha como una cosa, no solamente la violaron, la denigraron”, añadió.

«Seis personas trasgreden la norma, tocan, violentan, abusan sexualmente de una mujer. Una mujer que la conocían de la comunidad, y ninguno de los seis para, ni se niega a participar, ni se arrepiente, ni maneja culpa, ni sentimiento, ni afecto, ni se indigna. Eso te habla de psicopatía», agregó el especialista.

Gómez explicó que este fenómeno podría estar vinculado a factores de transculturación, consumo de drogas y trastornos antisociales de la personalidad.

Consecuencias letales para las víctimas

Implicados en violación grupal Villa González.

El experto alertó que estos ataques dejan secuelas devastadoras: estrés postraumático, trastornos disociativos, pérdida de memoria, alteración de la conciencia e incluso dificultades para reinsertarse socialmente.

En casos como el de Villa González, la revictimización al divulgar videos de la agresión agrava el daño psicológico. “No solamente la violaron, la agredieron sexualmente, sino que la comunidad la acosa, la daña en su estructura psicológica y emocional”, precisó Gómez.

Los casos que estremecen al país

Villa González: Una joven fue drogada y abusada sexualmente por al menos seis hombres en marzo, quienes además grabaron la agresión y difundieron el video. El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra los acusados.

San Francisco: Una adolescente de 13 años fue drogada y violada por dos jóvenes mayores de edad, mientras otros menores están bajo investigación. La justicia dictó tres meses de prisión preventiva a los imputados.

Santo Domingo Este: Una ciudadana haitiana fue interceptada por agentes policiales, despojada de dinero y luego abusada sexualmente en un área oscura del sector Los Tres Ojos. Cuatro uniformados guardan prisión preventiva mientras avanza la investigación.

El llamado a no normalizar la violencia

El psiquiatra advirtió que la frecuencia de estos casos puede llevar a la sociedad a normalizarlos, lo que generaría un efecto devastador en la salud mental colectiva. El experto señaló que la revictimización manda un mensaje dañino a quienes ya son vulnerables.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el programa El Día, conducido por los periodistas Edith Febles y Germán Marte.

