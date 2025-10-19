La liberación al revés

En redes sociales se ha viralizado un video de una psicóloga que recomienda a las mujeres salir sin cartera cuando anden con sus caballeros.

La escena ocurre en medio de un fenómeno mayor: el regreso de discursos que romantizan la vida “tradicional”, el hogar cuidado, la dependencia emocional y económica del hombre proveedor.

No es algo nuevo, por supuesto. Millones de mujeres en el mundo lo han hecho desde siempre. Pero ahora se presenta con una curaduría visual impecable, envuelta en estética de bienestar, como si retroceder fuese sanador, como si volver a depender fuese descanso.

Del otro lado, están los del 50/50: hombres y mujeres que predican equilibrio financiero, pero lo reducen a una fórmula contable donde se dividen gastos, no cargas. La igualdad se mide en dinero, no en horas de sueño ni en cuidados compartidos.

Las mujeres están cansadas. Y eso es innegable. Como en Midnight in Paris, todos creemos que otra época era mejor. Pero, si volviéramos a ella, descubriríamos que también allá la gente soñaba con vivir en otra anterior.

Esa nostalgia —tan humana— se ha transformado hoy en una renuncia: una especie de liberación al revés. Porque, seamos sinceras, el cambio nunca fue igualitario. Los derechos vinieron acompañados de nuevas cargas.

Ganamos voz, pero también presión. Libertad, pero sin alivio.

Hoy las mujeres no luchan sólo por ser, sino por no agotarse en el intento. Hace poco escuché a una mujer política contar las batallas que libró para llegar a su posición.

Lo hacía frente a un hombre, y noté —sin juicio— que en su discurso había una necesidad de ser vista, acompañada, salvada. Quizás no era debilidad. Quizás era cansancio.

Y entonces pienso: ¿será que muchas de nosotras solo queremos descansar un poco del peso de ser fuertes? ¿Será que, detrás del nuevo romanticismo del hogar, hay una súplica silenciosa por tregua?

Mientras tanto, salga con su cartera, ande con quien ande. Porque ahí —en ese gesto pequeño de cargar lo suyo—está su identidad. Y eso nunca lo debe olvidar.