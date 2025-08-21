Ministro de Agricultura rebate críticas de Leonel Fernández y se enciende el debate del “Pollo Index”

El ministro de Agricultura, Limber Cruz, salió al frente para responder a las recientes acusaciones del expresidente Leonel Fernández sobre del costo del pollo en la República Dominicana.

Cruz afirmó este jueves que el costo promedio de la libra de esa carne se mantiene entre 79 y 82 pesos, lejos de los 125 pesos mencionados por Fernández.

“Seguro que fue en Don Pepe, en el restaurante que él lo encontró a 125 pesos. Yo he cruzado el país entero buscando información y la verdad es que el promedio anda entre 79 y 82 pesos”, declaró el funcionario.

Cruz atribuyó el incremento momentáneo en los precios a una crisis provocada por el intenso calor, pero aseguró que ya se observa una mejoría en la producción.

Este pronunciamiento se da cuando emerge el debate sobre el denominado “Pollo Index”, una medida que el presidente Luis Abinader introdujo para ilustrar el poder adquisitivo actual con relación al salario mínimo.

Abinader afirmó que, comparado con 2012, hoy se pueden comprar más libras de pollo con el salario mínimo vigente. Para respaldar esta afirmación, invitó irónicamente a Fernández a viajar a Roma y discutir su posición con la FAO, ofreciéndole cubrir el pasaje, hotel y viáticos, y sugiriendo que llevara “guantes de boxeo” para debatir el tema.

Fernández, por su parte, respondió con una frase lapidaria: “Para saber que el pollo ha llegado a 125 pesos no hay que ir a ningún sitio. Mejor voy a Moca”, dejando entrever su confianza en la percepción popular sobre el alza del precio.

En su artículo para el periódico Listín Diario, Fernández remarcó que en 2012 la libra de pollo costaba entre 35 y 40 pesos, mientras que actualmente oscila entre 80 y 100 pesos, lo que representa un alza de hasta un 140 % en menos de una década.

Además, señaló que en 2021, debido a escasez, se llegó a limitar la compra a cuatro unidades por persona, y recordó que en esa coyuntura el pollo alcanzó los 125 pesos la libra, un precio sin precedentes en la historia reciente del país.