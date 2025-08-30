Las quejas que arropan al Comedor Económico de Los Mina

En Los Mina, una sede de los Comedores Económicos del Estado Dominicano opera como punto de acceso diario a alimentos cocidos gratuitos para cientos de personas. Pero a su alrededor, además de filas y movimiento constante, también se acumulan quejas.

Algunos usuarios valoran la existencia del servicio; otros, sin embargo, cuestionan la calidad de la comida y la seguridad en el entorno.

“Aquí vienen gente seria y presidiaria…”

2N8A7507 1
Comedor Económico en Los Mina. Foto/Alexis Monegro.

Manuel García, uno de los motoristas que Conchán en una para de Los Mina, expuso lo que considera el principal detonante de los conflictos: la comida.

“Mayormente los líos que se arman es por la comida, que a veces viene mala. Aquí vienen gente seria y gente que presidiaria. Entonces, cuando se ligan la gente seria y esa gente que está acostumbrado a dar golpes en la cárceles, se arman shows y problemas”.

2N8A7516
Filas en Comedor Económico de Los Mina. Foto/Alexis Monegro.

Recordó un hecho violento en el que (una mujer) denunció a un joven por intentar recibir doble porción. El hombre se molestó, le lanzó una piedra en la cabeza y terminó detenido en La Victoria.

image 915
Manuel García. Foto/Hoy Digital

Al preguntarle si las autoridades intervienen en estas situaciones, García fue enfático: “Esa gente no se mete en eso, porque es como digo, aquí vienen gente seria y gente que ha estado en la cárcel: piperos, viciosos, de todo tipo… Cuando se juntan, saben que van a chocar porque si una gente hace su fila, viene el delincuente y se quiere meter adelante”.

También puede leer: Más de 50 talleres y el incremento del parque vehicular desaparecen las aceras en el Ensanche La Fe

El menú

image 916
Filas en las afueras del comedor económico de Los Mina. Foto/Hoy Digital.

Algunas personas se quejan por los alimentos.

Carlos Manuel mostró una ración que, según dijo, tenía un hilo de saco.

image 198
Foto/cortesía

Otros, como Manuel Casado, relatan efectos adversos en esta sede de Los Mina. “Una habichuela durísima, una comida que te cae mal, te da dolor de barriga, ameba y de todo”.

Sin embargo, otros reconocen que hay días en que la comida llega en mejor estado, como Afranny Rosario, quien dijo que “a veces va 1A y otras regular”.

También puede leer: La riqueza abandonada de La Zurza y los obstáculos que frenan su potencial

Lidio Montero va más lejos: “Es una comida recalentada, les está haciendo daño a la gente. Les da diarrea, maltrato. Aquí hasta se pelean, vienen con cuchillos, machetes… y nadie hace nada”.

image 914
Lidio Montero. Foto/Hoy Digital/Los Mina

Montero también denuncia la falta de intervención de los agentes de seguridad, pese a la frecuencia con que se presentan enfrentamientos violentos.

Horas en fila

image 201
Foto/Cortesía

Los usuarios aseguran que deben hacer largas filas desde las 9:00 u 11:00 de la mañana, pero la comida se despacha entre las 2:00 y 3:00 de la tarde.

“Desde las 9:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde haciendo fila y no podemos comprarla porque no tenemos y tenemos que venir obligados a darles la cara a ellos, estamos pasando trabajo”, lamentó Eduardo Padilla.

Versión de las autoridades

image 200
Foto/Cortesía

El comedor económico de Los Mina forma parte de una institución creada en 1942 con el propósito de garantizar alimentos gratuitos y de calidad a personas en situación vulnerable.

Luz Estrella, Subdirectora Administrativa y Financiera de Comedores Económicos del Estado Dominicano (CEED), indicó al periódico Hoy que el comedor principal ubicado en Los Mina distribuye entre 8,000 y 15,000 raciones diarias, dependiendo de la demanda.

«El objetivo del comedor de la sede principal ubicado en Los Mina es garantizar el acceso a alimentos cocidos de calidad, de forma segura y totalmente gratuitos, a personas en condiciones de vulnerabilidad, contribuyendo a la seguridad alimentaria a los sectores aledaños y a organizaciones sociales que acuden diariamente a buscar alimentos para actividades y distribución a los más vulnerables», afirmó Estrella.

image 202
Foto/Cortesía.

Al ser cuestionada sobre el horario regular de entrega de almuerzos, mencionó que es de 10:30 a.m. a 2:00 p.m., y que también se trabaja en horarios extendidos para servicios de desayuno y cenas en entregas especiales.

Contrario a las denuncias por el tiempo de espera, la entidad indicó que “el proceso es ágil y organizado: los beneficiarios hacen una fila en orden, y reciben su ración en envases higiénicos. En casos especiales (embarazadas, personas mayores o con movilidad reducida), se da prioridad de atención”, refirió Estrella.

Además, aseguró que el centro cumple con estrictos protocolos de higiene, que incluyen:

  • Uso obligatorio de guantes, mascarillas y redes para el cabello por parte del personal.
  • Limpieza diaria de cocinas y utensilios.
  • Control de temperatura en cocción y conservación.
  • Inspección constante por parte de personal supervisor de los departamentos de calidad e Inspectoria.
  • Aplicación de protocolos en la manipulación e higiene de alimentos.

Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en Comunicación Social, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y en los atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

