¡La llegada de Luis Sojo Al L8cey!

Los Tigres del Licey han anunciado al venezolano Luis Sojo como su próximo dirigente para la temporada 2020-2021 de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (LIDOM).

En torno a esta contratación, el presidente del equipo añil, Domingo Pichardo, al momento de hacer el anuncio a través de las plataformas virtuales de los Tigres y el canal Licey Tv, dijo que en la organización azul se piensa en sus fanáticos los 12 meses del año.

Sojo, quien jugó 13 temporadas en las Grandes Ligas, es un ganador de cinco anillos de Serie Mundial, uno con los Azulejos de Toronto en la campaña de1993 y cuatro con los Yankees de New York, desde el 1996 hasta el 2000.

Además, el ex jugador del infield, participó en 21 temporadas en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), donde obtuvo cinco coronas de bateo, accionando con los Cardenales de Lara.

Con esta contracción, el Licey busca conseguir la ruta ganadora, colocando por primera vez a un venezolano como manager en la historia de la franquicia, que data desde el 1907.

Sojo tiene vasta experiencia como dirigente, pues ha trabajado no solo en Venezuela, donde fue capataz de los Cardenales de Lara, Navegantes del Magallanes y Tigres de Aragua, sino también en México, país en el que laboró para los Toros de Tijuana.

“La Liga dominicana era un reto para mí porque es una de las más fuertes, sino la más fuerte y dirigir un equipo como el Licey, es un orgullo. Que un equipo de esta talla me llame y saber que soy el primer venezolano en la historia de la organización, eso sí me impactó porque me siento privilegiado”, manifestó Sojo, quien es un hombre de béisbol que le gusta la competencia y los retos.

El estratega de 55 años, también tuvo experiencia en la pelota de Panamá, donde fungió como gerente general de los Astros de Chiriquí.

No podemos olvidar que Sojo fue el mánager de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol en los torneos del 2006, 2009 y 2013, logrando la medalla de bronce en la edición del 2009.

Definitivamente que los Tigres del Licey, equipo con más coronas conquistadas en la historia del campeonato de béisbol otoño invernal quisqueyano (22), apuestan a la experiencia y sagacidad del venezolano Sojo para volver a levantar la copa de campeón.

