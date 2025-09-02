La lucha contra el narcotráfico: resultados de 30 días de operativos en RD

En una acción conjunta, que demuestra una vez más, el firme compromiso de las autoridades para atacar y erradicar el tráfico de sustancias narcóticas, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros de la Policía Nacional, coordinados por miembros del Ministerio Público, incautaron más de un millón 400 mil gramos de distintos estupefacientes, en operativos de interdicción conjunta, desplegados en gran parte del territorio nacional, durante los últimos 30 días.

Dentro de esas acciones, las cuales forman parte de las nuevas estrategias para golpear a las redes del microtráfico, se ejecutaron 295 allanamientos y más de 15 mil operativos a nivel nacional, donde resultaron detenidas 3, 942 personas, logrando sacar de circulación miles de porciones de sustancias controladas.

Durante el despliegue, los agentes, policías y fiscales, incautaron 1, 288, 066 gramos de presunta cocaína, 143, 930 de marihuana, 15, 078 de crack, 427 de hachís, 163 gramos de tusi, 9.5 de metanfetaminas, 3.3 de heroína, así como 292 pastillas de éxtasis, para un total consolidado de 1, 447, 979 gramos.

También se incautaron 26 armas de fuego, 66 cuchillos y machetes, 08 vehículos, 154 motocicletas, 1, 151 celulares, 160 radios de comunicación, 04 chalecos antibalas, 433 balanzas, 15 tragamonedas, RD $ 2, 331, 541 pesos dominicanos, US$ 4, 280 dólares estadounidenses, entre otras evidencias, utilizadas para el tráfico y venta de sustancias controladas.

“Estos resultados son el fruto de una ardua e intensa labor de la DNCD, la Policía y el Ministerio Público, quienes cumplen el mandato de la ley, para eliminar la venta y tráfico de estupefacientes a través de múltiples intervenciones, en barrios y provincias de todo el país”.

Las autoridades anunciaron que continuarán intensificando las operaciones de interdicción en contra del microtráfico de drogas, acciones conjuntas que llevan seguridad y tranquilidad a la ciudadanía.