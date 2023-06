La lucha contra la corrupción bajo fuego

No se puede alegar sorpresa. Era de esperarse que enfrentar el monstruo de la corrupción e impunidad, que desde la fundación de la República, ha permeado la administración de la cosa pública, tendría consecuencias.

Hoy, parte de los estamentos que libran batallas contra la sustracción de los recursos públicos, están bajo ataque. Por un lado, la Cámara de Cuentas, primera que ha hecho algún aporte, vía informes especiales, a casos de presunta corrupción como Coral, Anti-Pulpo, Medusa y Calamar.

Primero con los conflictos internos y ahora con la propuesta de juicio político, se retrasó su ritmo, beneficiándose sectores y personas con cuentas judiciales pendientes, que ahora tienen un respiro.

Por el otro lado, hay amenazas contra doña Miriam Germán cuando el Ministerio Público vive un proceso histórico de persecución seria contra la corrupción. Estas amenazas son también contra el adecentamiento de la Justicia y el anhelo de la sociedad dominicana de que se castigue a los corruptos.

La pelota caliente cae en la cancha del presidente Luis Abinader y del PRM porque su Gobierno ha hecho de la lucha contra la corrupción su buque insignia y así como se ha beneficiado de los avances, se perjudicará del retroceso o fracaso.

La agenda electoral la marcan temas económicos como la inflación, donde PLD y Fuerza del Pueblo “comen con su dama”, porque durante sus administraciones el país creció, en promedio, un 5% del PIB. Ahora bien, la lucha contra la corrupción la capitalizan Abinader y el PRM.

Este tema, no unifica al partido y los avances se deben a la decisión personal de Abinader y algunos funcionarios. Sin embargo, para retener el poder, han de saber que la lucha contra la corrupción es ya, al igual que el 4% para Educación y la protección ambiental, un tema innegociable para la sociedad dominicana en el que no admite retroceso.

De hecho, si no aparece en los primeros lugares de las preocupaciones del electorado, no es porque a la gente no le interese, sino porque entiende que ya es una necesidad satisfecha, como evidencia el respaldo y credibilidad que en encuestas tienen Doña Miriam, el Ministerio Público y la lucha contra la corrupción.

De modo que ni un paso atrás. El momento amerita que el Gobierno proteja y respalde la vida y el trabajo de Doña Miriam German, su familia y su equipo, incluyendo a Yenni Berenice Reynoso, Wilson Camacho y a sus familias.

También señales contundentes de que las decisiones que tome el Congreso sobre la Cámara de Cuentas no paralizarán más una institución que tiene que trabajar para cumplir su deuda histórica con el país.

De su lado, la ciudadanía ha de mantenerse vigilante, conteste de que, como afirmara recientemente Movimiento Ciudadano, la vida de una mujer honesta, consciente de su responsabilidad ciudadana e históricamente comprometida con un ejercicio profesional ético, compromete también a la sociedad a la que sirve.