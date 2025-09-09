La madre de Maite, la adolescente asesinada por su pareja, relata qué pasó previo a la tragedia

La madre de Maite, la adolescente asesinada por su pareja, relata qué pasó previo a la tragedia

Maite Evangelina Jerónimo de la Cruz, de 16 años, fue asesinada presuntamente por su pareja sentimental el pasado sábado 6 de septiembre, en un hecho ocurrido en San Isidro.

“Él era dizque celoso”, declaró su madre, Ailena de la Cruz, ante las cámaras de CDN.

El testimonio de la madre

La señora relató que horas antes del crimen realizó las labores habituales en la vivienda, sin imaginar lo que sucedería después.

“Yo me levanté, hice oficio, no la dejé hacer nada. Ya a las 12:00 tendí una ropa afuera y me cambié porque me iba para el trabajo. Le digo yo: ‘Maite, me recoges la ropa y me la pones ahí por favor’. Yo la dejé en la habitación comiendo y me fui a trabajar. Yo no sabía que ella tenía planes de salir porque no me dijo nada”, narró.

Puede leer: Hombre mata con arma blanca a su pareja en San Isidro, SDE

Según explicó, Maite había vivido un tiempo con su pareja, pero meses atrás decidió regresar a la casa materna.

“Ellos se casaron, porque es verdad, la hija mía se fue, pero después ellos tenían como problemas. La hija mía me dijo: ‘mami, ya yo no quiero vivir con él’, que quería venir para acá. Yo como madre le dije: ‘ven para tu casa’”, expresó.

La joven llevaba aproximadamente cuatro meses conviviendo nuevamente con su madre.

El crimen

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el hecho ocurrió en la residencia que compartía la pareja, en la calle El Bron, donde la víctima fue atacada con un arma blanca. Recibió múltiples heridas que finalmente le provocaron la muerte mientras era atendida en un centro de salud.

Ailena de la Cruz afirmó que interpuso una denuncia formal contra el presunto responsable del crimen.

Síguenos como periodicohoyrd

Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en Comunicación Social, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y en los atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

Publicaciones Relacionadas

La madre de Maite, la adolescente asesinada por su pareja, relata qué pasó previo a la tragedia
La madre de Maite, la adolescente asesinada por su pareja, relata qué pasó previo a la tragedia
9 septiembre, 2025
Hombre mata con arma blanca a su pareja en San Isidro, SDE
Hombre mata con arma blanca a su pareja en San Isidro, SDE
7 septiembre, 2025
Los celos: sus riesgos
Los celos: sus riesgos
23 agosto, 2025
Video: San Isidro sin luz por accidente de camión; Edeeste trabaja para restablecer servicio
Video: San Isidro sin luz por accidente de camión; Edeeste trabaja para restablecer servicio
19 agosto, 2025
El hombre y las aguas
El hombre y las aguas
31 julio, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Generacion ADR y el derecho a la autonomía reproductiva

Generacion ADR y el derecho a la autonomía reproductiva

ChatGPT: uso y riesgo en la Salud Mental

ChatGPT: uso y riesgo en la Salud Mental

Apuntes sobre un destino militar

Apuntes sobre un destino militar

Escritor Amadeo Julián recibe distinción literaria

Escritor Amadeo Julián recibe distinción literaria

¿Les digo algo?

¿Les digo algo?

Meriendas que cuidan sonrisas

Meriendas que cuidan sonrisas

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo