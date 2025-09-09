La madre de Maite, la adolescente asesinada por su pareja, relata qué pasó previo a la tragedia

Maite Evangelina Jerónimo de la Cruz, de 16 años, fue asesinada presuntamente por su pareja sentimental el pasado sábado 6 de septiembre, en un hecho ocurrido en San Isidro.

“Él era dizque celoso”, declaró su madre, Ailena de la Cruz, ante las cámaras de CDN.

El testimonio de la madre

La señora relató que horas antes del crimen realizó las labores habituales en la vivienda, sin imaginar lo que sucedería después.

“Yo me levanté, hice oficio, no la dejé hacer nada. Ya a las 12:00 tendí una ropa afuera y me cambié porque me iba para el trabajo. Le digo yo: ‘Maite, me recoges la ropa y me la pones ahí por favor’. Yo la dejé en la habitación comiendo y me fui a trabajar. Yo no sabía que ella tenía planes de salir porque no me dijo nada”, narró.

Según explicó, Maite había vivido un tiempo con su pareja, pero meses atrás decidió regresar a la casa materna.

“Ellos se casaron, porque es verdad, la hija mía se fue, pero después ellos tenían como problemas. La hija mía me dijo: ‘mami, ya yo no quiero vivir con él’, que quería venir para acá. Yo como madre le dije: ‘ven para tu casa’”, expresó.

La joven llevaba aproximadamente cuatro meses conviviendo nuevamente con su madre.

El crimen

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el hecho ocurrió en la residencia que compartía la pareja, en la calle El Bron, donde la víctima fue atacada con un arma blanca. Recibió múltiples heridas que finalmente le provocaron la muerte mientras era atendida en un centro de salud.

Ailena de la Cruz afirmó que interpuso una denuncia formal contra el presunto responsable del crimen.

