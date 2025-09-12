La mariposa del Sol: un agujero coronal con alas de fuego

En las últimas 24 horas, se ha abierto un enorme agujero en la superficie del Sol, generando una sorprendente pareidolia con forma de mariposa. Este fenómeno, observado por expertos en meteorología espacial, corresponde a una zona oscura conocida como agujero coronal, desde donde el viento solar ha escapado al espacio.

Actualmente, esta mancha solar se encuentra directamente frente a la Tierra, lo que significa que estamos en el trayecto de las partículas solares rápidas que podrían impactarnos durante el fin de semana. Según el analista del tiempo, Jean Suriel, este viento solar podría desencadenar tormentas geomagnéticas de nivel G1 a G2, lo que permitiría la observación de auroras boreales en latitudes altas y podría causar interrupciones menores en sistemas de radio y satélites.

Los expertos aseguran que el campo magnético de la Tierra actúa como un escudo natural, protegiéndonos de los efectos más intensos de estas tormentas solares. Aunque el fenómeno es impresionante, no representa una amenaza directa para la población.

¿Aumentará el calor?

Las temperaturas extremadamente altas que se registran en República Dominicana no están relacionadas con este evento solar. Según Suriel, el calor persistente se debe al período más sofocante del año y a la influencia de vientos cálidos y húmedos del este/sureste.