La menopausia: ¿Cómo manejarla?

Hoy se celebra el Día Mundial de la Menopausia, fecha elegida de forma conjunta por la Sociedad Internacional de la Menopausia (SIM) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde el año 2000.

Con la finalidad de crear conciencia sobre esta etapa natural de la vida femenina, promover la salud y el bienestar, combatir el estigma y los mitos en torno a ella. El objetivo es que las mujeres reciban el apoyo necesario y puedan atravesar esta transición con una buena calidad de vida, al tiempo que se promueven la investigación y el diagnóstico temprano de posibles complicaciones. Es por lo que invito a nuestros queridos lectores a revisar algunos conceptos e ideas que nos permitan su mayor comprensión y manejo.

El tema sigue siendo motivo de preocupación para mujeres y hombres. Las características presentes en esta etapa de la vida provocan alteraciones que repercuten de manera distinta en cada persona.

Es el momento en la vida de la mujer en que sus períodos menstruales tienden a desaparecer. Es proceso normal y natural que por lo general ocurre entre los 45 y 55 años.

¿Cómo se origina? Los ovarios dejan de liberar óvulos, se produce una cantidad menor de las hormonas femeninas: estrógeno y progesterona. Al disminuir estas se producen cambios que se traducen en los síntomas de la menopausia. Por lo general, su aparición no es brusca, va manifestándose progresivamente. Se retrasa la menstruación, se torna escasa, varía la duración.

La mujer pierde la capacidad reproductora. Los desencadenantes son los cambios endócrinos que dan paso a una serie de modificaciones psicofisiológicas: desaparece la menstruación, hay atrofia genital que pudiese dificultar las relaciones sexuales, inestabilidad vasomotora con sofocos y sudoración excesiva. Al mismo tiempo puede ocurrir una ligera masculinización con cambio de voz, de la disposición de la grasa corporal, aumento del vello, atrofia de senos y pérdida de la elasticidad de la piel.

La llegada de la menopausia, hecho irreparable, puede ser vivida por algunas mujeres de forma dramática, pudiendo coincidir con algunos cambios en el núcleo familiar: se rompe el nido y muchos de los afectos y atenciones recibidos y otorgados se modifican o desaparecen.

Vamos a detenernos en algunos de sus síntomas:

Palpitaciones cardíacas.

Sofocos: más acentuados durante los primeros meses (sensación de calor repentina en la

parte superior del cuerpo y/o escalofríos).

parte superior del cuerpo y/o escalofríos). Sudores nocturnos.

Insomnio.

Enrojecimiento de la piel.

Disminución del deseo sexual.

Olvidos, cambios en la memoria.

Cefaleas.

Sensación de falta de energía.

Cambios en el estado anímico: irritabilidad, ansiedad, depresión.

Resequedad vaginal.



Se considera que la menopausia se completa cuando la mujer no ha tenido el período por un año.

En la actualidad la mujer está más integrada en una vida sociolaboral activa, hecho que ayuda a que este cambio sea vivido en forma menos traumática y con mayores niveles de aceptación y manejo.

En los hombres ¿ocurre la menopausia? Se produce una disminución de los niveles de testosterona relacionada con el envejecimiento, algunos usan el término “menopausia masculina”, “andropausia” o “pitopausia”, pero, los cambios hormonales relacionados con el envejecimiento son distintos en la mujer y el hombre. En las mujeres la ovulación termina y la producción de hormonas disminuye en un corto período. En los hombres la producción de testosterona y otras hormonas disminuye, pero, a lo largo de muchos años.

Cabe destacar que, después de la menopausia en la mujer, el riesgo de presentar algunas enfermedades aumenta: enfermedades cardíacas y de los vasos sanguíneos, osteoporosis, incontinencia urinaria, obesidad.

Sugerencias: