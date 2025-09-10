La mente también cría. El lado cotidiano de la salud mental (1 de 3)

En los últimos días hemos escuchado hablar de manera sistemática sobre la importancia de la salud mental. Pero ¿sabes qué es significa? Vivimos en una sociedad que espera ciudadanos sanos dentro de un sistema profundamente enfermo: niños, niñas, adolescentes y adultos con cerebros sobre-estimulados por dispositivos electrónicos, expuestos al consumo de sustancias psicoactivas, azúcares, durmiendo menos, alimentándose peor, con escasos espacios para socializar y cada vez, con mayores exigencias sociales y económicas que se combinan con el bajo acceso a información y nulos espacios educativos para la crianza o la regulación emocional.

A esto se suman las secuelas del COVID-19. ¿O ya se te olvidó? Hace cinco años, nuestros cerebros atravesaron una transformación significativa: incertidumbre prolongada, miedo al contagio, enfermedad o muerte, duelos sin resolver, pérdida de empleos, crisis económicas, distanciamiento social y la ruptura de dinámicas familiares. Todo ello dejó cicatrices que estamos viviendo ahora, durante ese periodo, se incrementó el uso problemático de alcohol y otras conductas de escape que, para muchas personas, persisten hasta hoy.

Antes y después del COVID, las sociedades han ido normalizando el consumo y el placer inmediato. En la búsqueda constante de satisfacción, pasamos horas frente a las pantallas consumiendo contenido que estimula nuestro cerebro sin pausa, comemos por placer y no por conciencia y evitamos aquellas cosas que ameriten esfuerzo. Se prioriza lo fácil y el goce, el sacrificio y el malestar que lo aguante otro u otra.

Estas prácticas cotidianas tienen consecuencias reales en nuestro cerebro, pensamientos, conductas y emociones: deterioro de la memoria, pérdida de la cultura del esfuerzo y una creciente incapacidad para tolerar la frustración. Las nuevas generaciones, criadas en esta lógica, buscan solo lo que les genera satisfacción rápida, sin entender el valor de la espera o del trabajo.

Se ha perdido la estructura, lo predecible, el orden. Antes, por ejemplo, teníamos rituales marcados: horarios para desayunar, almorzar, descansar y compartir. Hoy esos espacios se han diluido por la prisa de “la vida moderna”, comemos rápido, mal y en soledad, pero gastamos y sonreímos en colectivo aunque en el fondo, no tengamos motivos para celebrar.



Ahora se hace cada vez más difícil confiar en otras personas, socializar sin competir, conversar sin filtros, debemos construir “un personaje” que embone con lo que la gente quiere ver y oír y así, una vez más, nos refugiamos en las redes sociales, en una vida virtual construida sobre la estética y la apariencia de bienestar, mientras por dentro nos sentimos tristes, ansiosos, incomprendidos/as e insatisfechos.

Vivimos, quizá, con más cosas materiales que nunca, pero con menos satisfacción. Momentáneamente, la pandemia nos recordó el valor de lo simple: la salud, la familia, el tiempo de calidad, el valor de la vida, pero lo olvidamos pronto, volvimos al frenesí del consumo, a la vida rápida, a competir por marcas, a vivir por fuera sin revisar lo que llevamos dentro.

Hablar de salud mental no es solo hablar de diagnósticos psiquiátricos. Es hablar de estilo de vida, de decisiones individuales. Es cuidar lo que pensamos, sentimos y hacemos cada día. Es apagar las pantallas y volver a hablar, como cuando se iba la luz y no nos quedaba de otra que encontrarnos, cuando jugábamos al escondido con nuestros vecinos y vecinas, cuando salíamos al parque, caminábamos a la escuela o al trabajo.

Salud mental no es solo ingerir pastillas psiquiátricas: Es saludar a la vecina, pedir ayuda sin vergüenza, hablar de los errores y fracasos, de las rupturas amorosas, de las deudas y la precariedad económica ¡Y también es arte y aire libre! Es pintar con lápices en papel, ir al río o a la playa sin pensar en la foto que va para Instagram. Es comer menos comida «estética» y más sardinas, huevos, aguacate, atún, avena: alimentos reales que nutren el cerebro (neuro-alimentación).

Pero salud mental no es solo una responsabilidad individual, es sobre todo una obligación colectiva. Es hablar de política pública para reconstruir el tejido social perdido, para hacer más comunidad en los barrios y menos en Facebook. Es fortalecer los espacios protectores para niños, niñas, adolescentes y mujeres, es volver a asumir la responsabilidad que tenemos para que el otro y la otra estén bien, De eso hablaré en el artículo 2 (de 3). Por ahora, quédate con la siguiente frase: La salud mental inicia con un buen entorno social.