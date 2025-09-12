Día Internacional de Acción contra la Migraña: causas, síntomas y tratamientos más efectivos

La migraña no es un dolor de cabeza común. Es una condición neurológica incapacitante que altera la vida diaria con crisis intensas, pulsátiles y, en muchos casos, acompañadas de náuseas, vómitos o una marcada sensibilidad a la luz y al sonido.

De acuerdo con Neurología Clínica de Madrid, se trata de una de las enfermedades neurológicas más comunes en el mundo: afecta a aproximadamente al 14 % de la población y es más frecuente en mujeres. Se estima que 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 10 hombres la padecerán en algún momento de su vida, sobre todo en los años de mayor actividad laboral y familiar.

Cada 12 de septiembre se conmemora el Día Internacional de Acción Contra la Migraña, una fecha para crear conciencia y fomentar la acción frente a esta dolencia que, aunque silenciosa, limita a millones de personas.

¿Qué la provoca?

Según MedlinePlus, la migraña surge por una actividad cerebral anormal que involucra vías nerviosas, químicos y alteraciones en el flujo sanguíneo del cerebro. Aunque su origen exacto aún no está del todo claro, se sabe que puede desencadenarse por factores como:

Abstinencia de cafeína

Cambios hormonales (ciclo menstrual, anticonceptivos)

Alteraciones del sueño

Estrés, ansiedad o esfuerzo físico intenso

Ruidos fuertes, luces brillantes, olores penetrantes

Pasar por alto comidas

Alcohol, tabaco o exposición al humo

Incluso ciertos alimentos como el chocolate, los lácteos, el vino tinto, las carnes procesadas, el aguacate o las nueces, pueden disparar una crisis en personas sensibles.

Síntomas

Existen dos tipos principales: migraña con aura (clásica) y migraña sin aura (común).

El aura es un grupo de síntomas neurológicos que advierten de un ataque inminente. Suelen afectar la visión con destellos, manchas, visión borrosa o en túnel. También puede haber mareos, entumecimiento, dificultad para hablar, problemas de concentración o náuseas.

Tratamiento y manejo

Actualmente no existe una cura definitiva, pero sí opciones para controlar las crisis y reducir su frecuencia:

Hábitos de sueño y alimentación saludables

Evitar los desencadenantes identificados en un diario de migrañas

Control del estrés y ejercicio moderado

Pérdida de peso en casos de sobrepeso

En cuanto a fármacos, los médicos suelen indicar:

Antidepresivos

Betabloqueadores (para la presión arterial)

Anticonvulsivos

Inyecciones de toxina botulínica (Botox) en casos graves

Nuevos agentes dirigidos al péptido relacionado con el gen de la calcitonina (CGRP)

Además, algunos pacientes encuentran alivio con suplementos como riboflavina o magnesio, siempre bajo supervisión médica.

