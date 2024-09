Despega la misión Polaris para intentar la primera caminata espacial privada

El lanzamiento de la nave, propulsada por un cohete Falcon 9, se produjo a las 5-23 hora local (9-23 GMT) desde el Centro Espacial Kennedy, en el centro de Florida, casi dos horas más tarde de lo previsto, debido a unas condiciones climatológicas desfavorables.

La nave de la compañía de Elon Musk va comandada por el multimillonario Jared Isaacman, acompañado del expiloto de la Fuerza Aérea de EE.UU. Scott Poteet, y las ingenieras de SpaceX Sarah Gillis y Anna Menon, que ejercerán de especialista y oficial médica de vuelo, respectivamente.

Los cuatro astronautas permanecerán en órbita durante cinco días y probarán nuevos trajes espaciales que permitirán una mayor movilidad. Isaacman y Gillis participarán durante el tercer día de la misión en la histórica caminata privada a 700 kilómetros de la Tierra (435 millas) y al sexto día los cuatro amarizarán frente a las costas de Florida.

Una vez puestos en órbita, los cuatro astronautas alcanzarán este martes una altitud máxima de alrededor de 1.400 kilómetros (870 millas), la más lejana desde el fin del programa Apolo de la NASA en 1972.

También volarán a través de los cinturones de Van Allen, dos bandas de radiación que consisten en partículas de alta energía que provienen del Sol y de la interacción de la atmósfera con los rayos cósmicos.

El camino

La nave empezará a viajar por su cuenta unos 12 minutos después del despegue y a lo largo de sus cinco días de vuelo mantendrá una trayectoria elíptica. Este martes se prevé que alcanzará la altura máxima prevista, que es unos 960 kilómetros (600 millas) más arriba de donde viaja la EEI.

La Dragon y su tripulación se colocarán en los primeros trechos de los cinturones de Van Allen, una zona de partículas energéticas alrededor de la Tierra que comienzan a una altura de 640 kilómetros (400 millas) de altura y se extienden hasta unos 58.000 kilómetros (36.000 millas).

La tripulación permanecerá en esa órbita unas diez horas en las que realizarán pruebas científicas para estudiar los efectos en el cuerpo humano de un entorno de fuerte radiación.

Menon y Gillis se convertirán este martes en las mujeres que más lejos han viajado de la Tierra en la historia, después de la astronauta de la NASA Kathryn Sullivan, quien a bordo de un transbordador espacial llegó hasta unos 620 kilómetros (386 millas).

La caminata, prevista para el tercer día de misión, se espera que dure unas dos horas y la harán por turnos Isaacman y Gillis, ayudados por unos cables de 3,5 metros (12 pies) de largo. La operación será emitida en directo con varias cámaras dispuestas dentro y fuera de la cápsula, por cuya escotilla en la cúpula saldrá primero Isaacman y luego Gillis.

Para esta histórica caminata, los tripulantes probarán nuevos trajes para actividades extravehiculares (EVA, por sus siglas en inglés), diseñados por SpaceX con miras a ofrecer mayor flexibilidad y margen de movimiento.

Los trajes, que estarán presurizados y contarán con cámaras, serán usados por los cuatro miembros de la tripulación debido a que la Dragon no cuenta con esclusas de aire y, por tanto, la cápsula en su totalidad deberá ser despresurizada antes de abrir la escotilla para la caminata.

Un astronauta multimillonario

La misión es una de las tres que Isaacman, fundador de la compañía de pagos por internet Shift4 compró a SpaceX en 2022 para su Programa Polaris, a un monto no revelado. El empresario comandó en 2021 la histórica misión Inspiration4, la primera completamente comercial que orbitó el planeta.

