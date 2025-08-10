La Miss Universo Victoria Kjaer se encuentra en República Dominicana

  • Hoy
La Miss Universo Victoria Kjaer se encuentra en República Dominicana

¡La Miss Universo 2024, Victoria Kjaer, ya se encuentra en el calorcito de República Dominicana! La reina de belleza danesa arribó al país este fin de semana, como tenía previsto, para desarrollar una agenda de actividades enfocadas en inclusión, empoderamiento femenino y promoción cultural.

La noticia fue confirmada luego de que Kjaer compartiera en sus redes sociales una historia con la ubicación en Quisqueya.

De acuerdo con la agencia EFE, durante su estadía la Miss Universo participará en encuentros que incluirán una visita a la sede de la Presidencia Nacional, recorridos por la Ciudad Colonial, actividades de reforestación y reuniones con organizaciones que trabajan con personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

También puede leer: Quién es Yamilex Hernández: la dominicana que brilló en Miss Universe Latina 2025  

image 274

Asimismo, ofrecerá una charla sobre empoderamiento femenino e inclusión a las candidatas del Miss República Dominicana, certamen cuya final se celebrará el próximo domingo y en el que estará presente.

En un comunicado, Kjaer expresó sentirse “emocionada” de visitar la República Dominicana, un país “vibrante, lleno de historia y gente cálida”.

Síguenos en nuestras redes sociales como periodicohoyrd

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

La Miss Universo Victoria Kjaer se encuentra en República Dominicana
La Miss Universo Victoria Kjaer se encuentra en República Dominicana
10 agosto, 2025
Los valores cristianos fundacionales de la República Dominicana
Los valores cristianos fundacionales de la República Dominicana
10 agosto, 2025
Miss Universo RD: ¿Quiénes han sido las últimas reinas? 
Miss Universo RD: ¿Quiénes han sido las últimas reinas? 
10 agosto, 2025
La trampa del ingreso medio: un desafío urgente para la economía dominicana
La trampa del ingreso medio: un desafío urgente para la economía dominicana
9 agosto, 2025
Atentado moral contra el “símbolo sonoro de la Patria”
Atentado moral contra el “símbolo sonoro de la Patria”
9 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Juegan ruleta rusa con cacao

Juegan ruleta rusa con cacao

Edición impresa, sábado 9 de agosto de 2025

Edición impresa, sábado 9 de agosto de 2025

Cabrera poncha 11 en ocho entradas triunfo Marlins

Cabrera poncha 11 en ocho entradas triunfo Marlins

Una mujer presumida

Una mujer presumida

¡Corona se queda en RD! La Javilla y AIBI van hoy por el primer lugar

¡Corona se queda en RD! La Javilla y AIBI van hoy por el primer lugar

Economía dominicana: sectores clave muestran señales mixtas en el segundo trimestre de 2025

Economía dominicana: sectores clave muestran señales mixtas en el segundo trimestre de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo