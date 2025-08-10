La Miss Universo Victoria Kjaer se encuentra en República Dominicana

¡La Miss Universo 2024, Victoria Kjaer, ya se encuentra en el calorcito de República Dominicana! La reina de belleza danesa arribó al país este fin de semana, como tenía previsto, para desarrollar una agenda de actividades enfocadas en inclusión, empoderamiento femenino y promoción cultural.

La noticia fue confirmada luego de que Kjaer compartiera en sus redes sociales una historia con la ubicación en Quisqueya.

De acuerdo con la agencia EFE, durante su estadía la Miss Universo participará en encuentros que incluirán una visita a la sede de la Presidencia Nacional, recorridos por la Ciudad Colonial, actividades de reforestación y reuniones con organizaciones que trabajan con personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Asimismo, ofrecerá una charla sobre empoderamiento femenino e inclusión a las candidatas del Miss República Dominicana, certamen cuya final se celebrará el próximo domingo y en el que estará presente.

En un comunicado, Kjaer expresó sentirse “emocionada” de visitar la República Dominicana, un país “vibrante, lleno de historia y gente cálida”.

