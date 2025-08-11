La moniliasis del cacao

La moniliasis del cacao

Bienvenido Montilla

Es una enfermedad fúngica catastrófica que ataca la mazorca del cacao, provocando que se pudran, se desfiguren y no maduren adecuadamente. El impacto destructor de la monilia puede llegar a causar daños del 80 al 100% de la cosecha. En 1917 se detectó por primera vez en Colombia, pero ya se encuentra presente en Sur y Centroamérica. En el 2023 llegó a Jamaica, poniendo en grave peligro a la región caribeña. Las prestigiosas agencias de noticias económicas Rauters y Financial Times vaticinan que la actual crisis de producción de cacao que sufren Ghana y Costa de Marfil culminará en 2028. En consecuencia, los cacaoteros dominicanos deben darse prisa e invertir en renovar sus plantaciones ejecutando podas técnicas, regular sombras y sembrar nuevas variedades, para poder enfrentar la amenaza de la moniliasis. Mientras que el Gobierno, por su parte, monitoree las parcelas, vigilando estrictamente puertos y aeropuertos.

Leer: Costo ambiental del casabe

Bienvenido Montilla

Bienvenido Montilla

Publicaciones Relacionadas

La moniliasis del cacao
La moniliasis del cacao
11 agosto, 2025
Juegan ruleta rusa con cacao
Juegan ruleta rusa con cacao
9 agosto, 2025
Entidades unificarán criterios técnicos en la injertía y podas cacao
Entidades unificarán criterios técnicos en la injertía y podas cacao
2 agosto, 2025
Hoy es el Día Mundial del Cacao y del Chocolate: datos curiosos que te encantarán 
Hoy es el Día Mundial del Cacao y del Chocolate: datos curiosos que te encantarán 
7 julio, 2025
Afirma el europeo es el principal destino cacao RD
Afirma el europeo es el principal destino cacao RD
31 mayo, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

El Gas propano como un derecho en los condominios que no puede ser suspendido sin una decisión judicial

El Gas propano como un derecho en los condominios que no puede ser suspendido sin una decisión judicial

Netflix este finde: amor, misterio y lo más nuevo para maratonear   

Netflix este finde: amor, misterio y lo más nuevo para maratonear   

#SinFiltro redes sociales: ventanas no espejos

#SinFiltro redes sociales: ventanas no espejos

 La situación actual de la economía estadounidense

 La situación actual de la economía estadounidense

Miss Universo RD: ¿Quiénes han sido las últimas reinas? 

Miss Universo RD: ¿Quiénes han sido las últimas reinas? 

Finanzas personales fáciles: 4 consejos para mejorar tu economía hoy

Finanzas personales fáciles: 4 consejos para mejorar tu economía hoy

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo