La moniliasis del cacao

Es una enfermedad fúngica catastrófica que ataca la mazorca del cacao, provocando que se pudran, se desfiguren y no maduren adecuadamente. El impacto destructor de la monilia puede llegar a causar daños del 80 al 100% de la cosecha. En 1917 se detectó por primera vez en Colombia, pero ya se encuentra presente en Sur y Centroamérica. En el 2023 llegó a Jamaica, poniendo en grave peligro a la región caribeña. Las prestigiosas agencias de noticias económicas Rauters y Financial Times vaticinan que la actual crisis de producción de cacao que sufren Ghana y Costa de Marfil culminará en 2028. En consecuencia, los cacaoteros dominicanos deben darse prisa e invertir en renovar sus plantaciones ejecutando podas técnicas, regular sombras y sembrar nuevas variedades, para poder enfrentar la amenaza de la moniliasis. Mientras que el Gobierno, por su parte, monitoree las parcelas, vigilando estrictamente puertos y aeropuertos.