La Morena del Swing y Crazy Design forman un dúo explosivo con "Me Frisó"



La Morena del Swing se une al popular artista urbano Crazy Design al ritmo de bachata con “Me Frisó”. Este tema inédito, compuesto por Julio Estarlin Pineda Santamaría, se lanza bajo la distribución de La Oreja Media Group y ya cuenta con su videoclip oficial en YouTube, que en solo días ha superado las 120,000 reproducciones.

La propuesta audiovisual que acompaña este lanzamiento resalta la química entre ambos artistas y proyecta una energía vibrante que conecta con la esencia de la bachata en su máximo esplendor.

“Me Frisó nace del deseo de unir lo clásico con lo nuevo; es una bachata con movimiento y mucha identidad”, señalaron los intérpretes al presentar la colaboración.

Este sencillo es parte de la propuesta creciente de La Morena del Swing, que este 2025 nos ha regalado música de calidad y que prepara su próxima producción discográfica.



