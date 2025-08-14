  La muerte de Aneudy Castillo: el llamado que lo llevó a la trampa mortal

Aneudy Castillo, de 26 años, fue asesinado brutalmente tras recibir siete disparos en la cabeza en un ataque armado ocurrido en el sector Picapiedra del municipio de Navarrete. El crimen ha conmocionado a la comunidad y ha generado fuertes reclamos de justicia por parte de sus familiares.

Según relató su hermana, Noemí Castillo, Aneudy se encontraba descansando en su vivienda cuando recibió una llamada telefónica. Al salir a la calle para atender el llamado, fue interceptado por desconocidos que se desplazaban en una yipeta CRV y lo acribillaron a quemarropa desde el vehículo en movimiento.

«Lo llaman por teléfono, el sale vengo ahora el niño lo deja, mi hermano de 15 años, el dio la vuelta y ahí mismo lo mataron», relató.

La familia denunció que Aneudy había recibido amenazas de muerte en varias ocasiones y que, pese a haber acudido en dos oportunidades a la Fiscalía de Santiago para presentar querellas, nunca fueron atendidos. “Nunca nos escucharon, y ahora mi hermano está muerto”, expresó Noemí entre lágrimas.

El cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) en Santiago para realizarle la autopsia. Técnicos de la Policía Científica y miembros del Ministerio Público levantaron evidencias en el lugar y revisan cámaras de seguridad cercanas como parte de la investigación.