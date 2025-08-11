La muerte de su madre en el Jet Set, el “propósito mayor” de Jennifer Ventura para coronarse Miss Universe RD

La historia de la recién coronada Miss Universe República Dominicana 2025, Jennifer Ventura, no solo está marcada por logros, sino también por pérdidas irreparables y dolorosas: la de su madre, Roselin Marte Nova, fallecida a consecuencia de la tragedia del Jet Set, ocurrida el pasado 8 de abril.

Ventura contó que, desde niña, siempre soñó con representar al país en un certamen Miss Universo, pero que, tras la reciente muerte de su progenitora, se afianzó aún más en lograrlo, en honor a ella.

«Lo primero es que era un sueño que tenía de pequeña, que pensé que se iba a quedar en el cajón de los recuerdos, pero la vida fue moviéndose de una forma extraordinaria y creando un propósito consentido. En ese, en ese propósito surgió mi madre, que es mi motivación, mi motor y siempre lo va a ser. No importa que no esté conmigo físicamente. Y después de su pérdida que lamentablemente tuvimos en la tragedia del Jet Set, entendí que su muerte iba a ser el propósito mayor para yo caminar este sendero nuevo y que estoy segura que va a transformar mi vida y muchas vidas más», manifestó la joven durante una entrevista en el programa «Trúkamelo», previo a convertirse en reina de belleza.

Leer más: Sobreviviente del Jet Set a sus dueños :» Dios lo bendiga»

Asimismo, Jennifer hizo un llamado a las familias que, como la suya, «se rompieron» aquella fatídica madrugada, para que vean en ella un reflejo de resiliencia.

«Este es un mensaje que intento repetirme constantemente y que quisiera que todas las familias dominicanas que tuvieron una pérdida ese día, pues vean en mí un reflejo de resiliencia, que entiendan que cada paso que están dando hoy es un paso que va a enorgullecer a su familia que hoy lo está viendo desde el cielo», manifestó.

Declaró, además, que el dolor que causa el fallecimiento de un ser querido no se va a ir, «pero sí se va a transformar», y depende de cada persona hacer de esa transformación un propósito.

«Esta participación no lo vean como algo superficial, sino como una manera de darme la oportunidad de seguir creciendo, de levantarme y de traer una sonrisa que todos sabemos que perdimos esa noche», finalizó Jennifer Ventura diciendo en su mensaje.

Sobre Miss Universe República Dominicana 2025

La joven salió vencedora al competir contra 28 beldades, por lo que ahora portará la bandera nacional en el certamen Miss Universo, que se celebrará en Tailandia.

Durante el certamen, Ventura estuvo entre las favoritas del público por su imponente presencia sobre el escenario.



