Nueva York. Un nuevo estudio realizado por investigadores del «Colegio de Medicina Albert Einstein del Hospital Montefiore», en El Bronx, ha descubierto que una rara mutación genética que puede provocar graves problemas cardíacos es mucho más común entre las personas de ascendencia dominicana de lo que se creía anteriormente.

Las mutaciones pueden ser causadas por errores en la división celular, o por agentes como la radiación o sustancias químicas. Aunque algunas mutaciones pueden no tener efecto alguno o incluso ser beneficiosas, otras pueden causar enfermedades genéticas o aumentar el riesgo de padecer afecciones como el cáncer.

El estudio, realizado entre más de 12,000 adultos hispanos y latinos en todo Estados Unidos, reveló que las personas de ascendencia dominicana tenían una probabilidad 10 veces mayor de presentar una mutación genética que causa la afección conocida como amiloidosis cardíaca que otros grupos hispanos.

La Dra. Priscilla Durán-Luciano, investigadora postdoctoral en epidemiología cardiovascular que dirigió el estudio, declaró al Bronx Times que, de los participantes de ascendencia dominicana, más del 90% vivía en El Bronx.

En la amiloidosis cardíaca, se acumula un exceso de proteína en el corazón, lo que provoca rigidez muscular y dificultad para bombear eficazmente, según Duran-Luciano. Con el tiempo, esta acumulación puede debilitar el corazón y provocar insuficiencia cardíaca.

La afección cardíaca causada por la mutación suele pasar desapercibida para los médicos debido a que sus síntomas se asemejan a los de otras enfermedades cardíacas más comunes.

Gracias a los avances médicos, donde antes la amiloidosis cardíaca requería un trasplante de corazón, ahora existen tratamientos que pueden retrasar la enfermedad o prevenir su agravamiento si se detectan a tiempo, sostiene Durán-Luciano

“Creo que es importante concientizar a la población dominicana en general”, dijo Durán-Luciano, porque los pacientes tienen derecho a defender sus derechos en las clínicas y en los centros de salud. Pero no pueden defender lo que desconocen”.

Este amplio estudio, es uno de los primeros en medir la prevalencia de la mutación entre los adultos hispanos y latinos en USA, y sugiere que muchos dominicanos podrían estar en riesgo sin saberlo.

