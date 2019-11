La neurología en Dubái, las demencias

Dubái fue la sede este año del Congreso Mundial de Neurología. Por eso, permítanme continuar comentando sobre esta moderna urbe. Tienen el centro comercial más grande del mundo todas las tiendas de renombre están en él, pero para mí lo más impresionante es el área ambientada en su cultura árabe con mosaicos, camellos, murales tallados y lámparas impresionantes. En su lobby apreciamos la maqueta del Dubái Creek Tower, será un rascacielos de 1 kilómetro de alto, diseño del famoso arquitecto español Santiago Calatrava, se terminará para la Expo 2020 y tendrá un costo aproximado de mil millones de dólares. Visitamos también la isla Palmera de Jumeirah en un city tour nocturno, pues ellos llaman a Dubái la ciudad luz, por lo iluminadas que son sus noches. Esta es una de las tres islas artificiales construidas en los Emiratos. La isla Palmera está inspirada en la flor de lirio, es la isla más grande del mundo hecha por el hombre; de hecho se puede ver desde el espacio, tiene una hermosísima marina con yates de súper lujo, hoteles, residencias. Construida sobre millones de toneladas de roca y arena tiene forma de mata de palma, su avenida central sería el tronco tiene una extensión de 2 kilómetros donde confluyen 17 calles, que serían las ramas. Cerca con playa privada está el bellísimo hotel Burj Al Arab. Ellos lo definen de ¨7 estrellas¨, pues la noche cuesta de 1,700 a 10 mil dólares.

La característica que define las demencias es un deterioro cognitivo (aprendizaje, razonamiento, atención, memoria, sentimientos, toma de decisiones), daño adquirido e irreversible, que afecta habitualmente aunque no exclusivamente los dominios de la memoria, con consecuencias negativas en las actividades de la vida diaria. Sabemos que las demencias constituyen un problema severo de salud pública a nivel mundial y máxime en los países de bajos ingresos, proyectándose como el grupo de enfermedades con mayor impacto en términos de prevalencia y gasto del presupuesto. Se proyecta que 131,5 millones de personas lo padecerán para el año 2050. Con el agravante de que la mayoría de las personas reciben un diagnóstico tardío, lo que genera un retardo en el inicio del tratamiento. En mi condición de neurólogo y asesor de la Asociación Dominicana de Alzheimer hemos hecho énfasis en que se valore el paciente de inmediato aparezcan los mínimos olvidos, los cambios de temperamento o de actitudes erráticas frente al diario vivir, si repite lo mismo, máxime si esto acontece después de los 60 años. Pues a más temprano diagnóstico, mejor será el resultado de los manejos de que disponemos en la actualidad, por ejemplo tenemos en el país el Neurobiot y el Donepril para el Alzheimer, medicamentos que me han dado excelentes resultados con mis pacientes desmemoriados.

Un conjunto de patologías pueden llevar al desarrollo de demencia que incluyen derrames, infecciones, tumores, hidrocefalia, avitaminosis, etc., en la mayoría de los casos el diagnóstico de demencia continúa siendo clínico. En el congreso se enfatizó la importancia del diagnóstico temprano. Sabemos que la enfermedad tiene tres grandes periodos: la preclínica, el déficit cognitivo leve y la demencia tipo Alzheimer, la más común. Se insistió en el uso de biomarcadores en la resonancia magnética en particular en la forma de síndromes del hipocampo que deterioran la memoria. En ellos debemos usar la resonancia, los biomarcadores en el líquido cefalorraquídeo, el PET scan y el SPECT. Se hizo referencia en el evento a un trabajo publicado en Molecular Sciences en agosto de este año, sobre la experiencia de un biomarcador en un simple examen hecho en la sangre que detecta temprano el Deterioro Cognitivo Leve, todavía está en fase de experimentación. El DCL se caracteriza por impedimentos de la cognición en una persona más severos que lo que correspondería a su edad. Por ejemplo, una persona de 50 años o más que tenga olvidos frecuentes, repite lo mismo, dificultad para responder y nombrar adecuadamente las cosas o los nombres de familiares, se confunde con frecuencia, olvida compromisos, etc., esta necesita ayuda urgente. En este Congreso Mundial de Neurología se consideró que la próxima década el estudio del nexo cerebro-corazón-vasos, es decir lo vascular en las enfermedades neurodegenerativas, es el reto de la próxima década. Este neurólogo de la República Dominicana de apellido Silié Ruiz tenía la razón sobre sus teorías vasculares sobre el Alzheimer, de eso luego ¨conversaremos¨.