La nube que mueve al mundo

A: Alexandra Álvarez Leedy y Jason Leedy 4/4

La computación en la nube y la inteligencia artificial forman hoy alianza decisiva mundial. Para la República Dominicana, representan una de sus mayores oportunidades tecnológicas. La proximidad geográfica con Estados Unidos (tópico recurrente en nuestras publicaciones sobre nuestra nación y la economía internacional), epicentro de la inversión global en IA, es una ventaja estratégica.

Estas tecnologías pueden conectar territorios aislados, reducir brechas de desarrollo, dinamizar economías emergentes e impulsar la innovación en todos los sectores, sin estar exento de riesgos. Para que la nube impulse un desarrollo sostenible e inclusivo, se requieren políticas públicas que garanticen el acceso universal a servicios digitales, fomenten la educación tecnológica desde edades tempranas, fortalezcan la ciberseguridad y aseguren la soberanía tecnológica y la crucial promoción de la gobernanza digital global basada en la equidad, la transparencia y el bien común.

La nube no es solo una herramienta empresarial: es una transformación estructural en la forma de producir, aprender y comunicarnos; su impacto es transversal.

Con criterios de justicia e inclusión, puede ser poderosa palanca de desarrollo humano; sin regulación ni planificación, corre el riesgo de ampliar desigualdades, concentrando el poder tecnológico y económico.

El auge de la IA ha desatado una competencia global en construcción de centros de datos. Microsoft, Meta, Amazon, Google y OpenAI, junto a gobiernos como Estados Unidos, China y la Unión Europea, destinan cientos de miles de millones de dólares a esta infraestructura. Solo en 2025 se invertirán más de 475 mil millones de dólares, proyectando aumento en los próximos años.

Estos centros, diseñados para soportar modelos avanzados como GPT o Gemini, demandan enormes cantidades de energía y complejos sistemas de refrigeración. El consumo eléctrico podría cuadruplicarse para 2030 y el uso intensivo de agua en zonas con estrés hídrico ya provoca tensiones sociales.

A pesar de estas advertencias, la expansión no se detiene. Para muchas empresas, la IA es una necesidad estratégica. Aunque algunas voces promueven modelos más sostenibles, la carrera hacia la superinteligencia no muestra señales de desaceleración.

Nuestra nación inició con el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) en el año 2000, un crecimiento sustancial en el sector de la tecnología: sin embargo, es evidente que tendremos que fortalecer este importante sector que marca el paso del desarrollo de la economía mundial. Debemos como nación, lograr la capacidad humana y así aprovechar la cercanía logística, utilizándola como factor esencial en el logro de dar el salto de emergente a avanzada.

A medida que la sociedad avanza hacia una economía digital, crece la interconectividad; comprender, invertir y fortalecer la infraestructura en la nube será clave para cerrar brechas tecnológicas y promover un desarrollo verdaderamente inclusivo.

Si el país logra articular políticas públicas claras, incentivar la generación verde y ofrecer un marco regulatorio competitivo, podría convertirse en un polo regional de servicios digitales y computación en la nube, generando empleos, innovación y desarrollo económico sin comprometer la sostenibilidad.

Investigador colaborativo: Diógenes Santos