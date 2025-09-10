La nube que mueve al mundo

A: Alexandra Álvarez Leedy y Jason Leedy

1/4

En el proceso investigativo sin pausa emprendido desde hace dos décadas y del que este importante medio de comunicación ha sido eje esencial de transmisión hacia él público lector, hemos trabajado el tópico de la tecnología dada su gravitación en la sociedad contemporánea. Nuestro yerno, Jason Leedy, tecnólogo norteamericano, se convirtió, entonces, en el orientador.

El artículo que exponemos en cuatro entregas tiene como base de sustentación documental el acceso a las publicaciones periódicas de las universidades MIT, Harvard, Columbia, Stanford y Oxford; así como a revistas de prestigio internacional como The Economist, Project Syndicate, entre otras.

Abordamos una de las tecnologías de mayor contribución al relanzamiento dramático y acelerado de la inteligencia artificial (IA), impactando y transformando profundamente, junto a esta última, la sociedad actual: la computación en la nube.

¿Qué es la computación en la nube o cloud computing?

Modelo tecnológico que permite acceder de modo remoto a diversos servicios informáticos a través de internet:

Almacenamiento y procesamiento de datos. Software. Plataformas de desarrollo. Inteligencia artificial

¿Cuál es la contribución de este modelo?

a) Elimina la necesidad de infraestructura local.

b) Reduce costos.

c) Facilita la escalabilidad (capacidad de crecimiento en tamaño y eficiencia), permitiendo que una empresa recién creada (startup) o una multinacional accedan a tecnologías avanzadas adaptadas a sus necesidades.



La automatización es atributo de la nube, acelerando la implementación de soluciones, estimulando la innovación, siendo base crítica para otras tecnologías emergentes como el big data, Internet de las Cosas (IoT) y los servicios digitales globales.

El funcionamiento de la nube se sustenta en infraestructura física tangible: centros de datos. Estos enormes complejos tecnológicos albergan servidores, redes, sistemas de refrigeración y respaldo energético, garantizando el funcionamiento de los servicios digitales.

Actualmente existen más de 8,000 centros de datos en más de 130 países. Estados Unidos concentra un tercio de ellos, seguido por Alemania, Reino Unido, China, Japón y Canadá.

Amazon Web Services (AWS), Microsoft y Google, han desplegado extensas redes de centros de datos. AWS, por ejemplo, opera más de 100 zonas de disponibilidad en 30 regiones; Microsoft Azure en más de 60 regiones y Google Cloud apuesta por centros alimentados con energías renovables. La ubicación estratégica de estos centros impacta en la velocidad de conexión, la soberanía de los datos y la capacidad de recuperación ante fallos.

Hoy, más del 47?% de la población mundial utiliza servicios basados en la nube, muchas veces sin saberlo.

Aplicaciones como WhatsApp, YouTube, Google Drive, Zoom, TikTok, Netflix o Spotify dependen de esta infraestructura, sosteniendo aspectos esenciales de la vida moderna: comunicación, entretenimiento, educación, trabajo, movilidad y finanzas.

Según McKinsey (consultora estratégica global), migrar a soluciones en la nube puede reducir hasta un 30?% los costos operativos de un proyecto determinado, permitiendo acelerar lanzamientos de productos, optimizar la experiencia del cliente y responder con agilidad a los cambios del mercado.

Investigador colaborativo: Diógenes Santos