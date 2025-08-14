La nueva jugada de los Toros: Edwin Encarnación llega como asesor  

  • Hoy
La nueva jugada de los Toros: Edwin Encarnación llega como asesor  

Los Toros del Este incorporaron a las oficinas, al exjugador Edwin Encarnación, como asesor del Departamento de Operaciones de Beisbol.

Durante la reunión de presentación que encabezó Jorge Sturla, vicepresidente del club, y Jesús Mejía, gerente general, Edwin expresó que formar parte de la organización de los Toros del Este, en cualquier rol, “es un sueño que hoy ve cumplido”.

Puede leer: Juan Soto conecta su cuadrangular número 29 de la temporada con los Mets

“Estoy muy contento de poder trabajar de cerca con el Departamento de Operaciones de los Toros, de poder aportar y también de aprender de ellos. Tenemos jugadores con mucho talento que tienen el deseo de competir para ganar, y eso quedará demostrado esta temporada” enfatizó Encarnación, nativo de La Romana.

De su lado, Jesús Mejía resaltó la exitosa carrera de Edwin tanto en grandes ligas como en la pelota de invierno, lo que se traducirá en aprovechar su veteranía como figura de respeto ante el roster de jugadores, el personal de coaches y el propio equipo de Operaciones. “Edwin viene a sumar conocimientos y experiencia a nuestra organización, principalmente como romanense admirado por toda la fanaticada”.

Desde el 2023, el romanense forma parte del staff de los Azulejos de Toronto como asistente especial para Operaciones de Beisbol, ayudando específicamente con el bateo, mentoría y su experiencia con los jugadores, especialmente durante la primavera.

Encarnación, un tres veces Todos Estrellas en las Grandes Ligas, duró 16 años en el “Big Show” con los Rojos, Azulejos, indios, Marineros, Yankees y Medias Blancas, totalizando 424 cuadrangulares, 1,261 remolcadas con una línea ofensiva de .260/.350/.496 con un OPS+ de 123.

En el mes de mayo, los Toros anunciaron a Omar Minaya como asesor senior del presidente y la Junta de Directores del conjunto romanense.

Con la incorporación de Encarnación, el Departamento de Operaciones de Beisbol se prepara para el Draft de Novatos 2025, que tomará lugar el segundo miércoles de septiembre.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

La nueva jugada de los Toros: Edwin Encarnación llega como asesor  
La nueva jugada de los Toros: Edwin Encarnación llega como asesor  
14 agosto, 2025
Nuevo estadio de Lidom: ¿Qué reveló el informe técnico y financiero? 
Nuevo estadio de Lidom: ¿Qué reveló el informe técnico y financiero? 
8 agosto, 2025
Estamos en el camino justa Lidom
Estamos en el camino justa Lidom
7 agosto, 2025
Gigantes del Cibao anuncian al lanzador importado Scott Engler
Gigantes del Cibao anuncian al lanzador importado Scott Engler
5 agosto, 2025
Tigres del Licey acuerdan con Uepa Tickets para la Lidom
Tigres del Licey acuerdan con Uepa Tickets para la Lidom
25 julio, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, miércoles 13 de agosto de 2025

Edición impresa, miércoles 13 de agosto de 2025

¿Hacia dónde va el PRM?

¿Hacia dónde va el PRM?

La Vega requiere de la unidad de su liderazgo

La Vega requiere de la unidad de su liderazgo

El espejo del pasado

El espejo del pasado

La ruta para el desarrollo del Sur

La ruta para el desarrollo del Sur

El Metro de Santo Domingo: columna vertebral del transporte colectivo

El Metro de Santo Domingo: columna vertebral del transporte colectivo

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo