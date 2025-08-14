La nueva jugada de los Toros: Edwin Encarnación llega como asesor  

Los Toros del Este incorporaron a las oficinas, al exjugador Edwin Encarnación, como asesor del Departamento de Operaciones de Beisbol.

Durante la reunión de presentación que encabezó Jorge Sturla, vicepresidente del club, y Jesús Mejía, gerente general, Edwin expresó que formar parte de la organización de los Toros del Este, en cualquier rol, “es un sueño que hoy ve cumplido”.

Puede leer: Juan Soto conecta su cuadrangular número 29 de la temporada con los Mets

“Estoy muy contento de poder trabajar de cerca con el Departamento de Operaciones de los Toros, de poder aportar y también de aprender de ellos. Tenemos jugadores con mucho talento que tienen el deseo de competir para ganar, y eso quedará demostrado esta temporada” enfatizó Encarnación, nativo de La Romana.

De su lado, Jesús Mejía resaltó la exitosa carrera de Edwin tanto en grandes ligas como en la pelota de invierno, lo que se traducirá en aprovechar su veteranía como figura de respeto ante el roster de jugadores, el personal de coaches y el propio equipo de Operaciones. “Edwin viene a sumar conocimientos y experiencia a nuestra organización, principalmente como romanense admirado por toda la fanaticada”.

Desde el 2023, el romanense forma parte del staff de los Azulejos de Toronto como asistente especial para Operaciones de Beisbol, ayudando específicamente con el bateo, mentoría y su experiencia con los jugadores, especialmente durante la primavera.

Encarnación, un tres veces Todos Estrellas en las Grandes Ligas, duró 16 años en el “Big Show” con los Rojos, Azulejos, indios, Marineros, Yankees y Medias Blancas, totalizando 424 cuadrangulares, 1,261 remolcadas con una línea ofensiva de .260/.350/.496 con un OPS+ de 123.

En el mes de mayo, los Toros anunciaron a Omar Minaya como asesor senior del presidente y la Junta de Directores del conjunto romanense.

Con la incorporación de Encarnación, el Departamento de Operaciones de Beisbol se prepara para el Draft de Novatos 2025, que tomará lugar el segundo miércoles de septiembre.