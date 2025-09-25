La nueva ley

La nueva ley

Bonaparte Gautreaux Piñeyro

De uno y otro modo o como refresco o como purgante nos cambian las leyes, nos cambian la perspectiva y nos cambian el país, poco a poco, pero de manera continua.

El cañonazo que significa la práctica que permite al juez hacer lo que le viene en ganas con la condena dispuesta para un delincuente, es una perla de difícil digestión.

El sabio doctor Joaquín Balaguer se refirió a esa práctica cuando sentenció, a nombre de poder omnímodo que ejercía, que ningún tecnicismo legal sacaría de la cárcel a José Ignacio Marte Polanco, infausta decisión que privó de libertad a ese ciudadano por varios años, lo cual era arbitrario, ilegal e inconstitucional.

Produce enojo y sorpresa ver, leer, escuchar que una persona condenada a cierto número de años de cárcel por la comisión de un delito comprobado y juzgado en un juicio oral, público y contradictorio, se le ocurra a un juez ponerlo en libertad antes del término de su condena.

Se pregunta uno: ¿Acaso el arrepentimiento que proclaman los beneficiados de medida como esas es suficiente? ¿Cuáles fueron las violaciones a las leyes que provocaron el apresamiento, encarcelamiento y juicio de la persona a quien graciosamente se le perdona parte de su pena de prisión?

Del mismo modo que es grave la responsabilidad de administrar las leyes para castigar a quienes delinquen, es proporcional decidir sobre su liberación luego de estar condenado a una pena dispuesta por un tribunal legalmente constituido.

Llama la atención de la comunidad el hecho de que últimamente se ha dispuesto la libertad de varias personas como si fuera un “currú”.

Esa ley copiada de no sé dónde, ni me importa, fue objeto de largos cabildeos y de la intervención de quienes nos manejan para alejarnos de nuestras tradiciones, costumbres y cultura.

Puedes leer: Indignación, descuido, ineficiencia

Aunque se diga lo que se diga, esa ley no beneficia a la sociedad en lo que se refiere a la persecución del delito. Esa ley, en el fondo, facilita un escape a los condenados poderosos y de corrupción que tienen recursos para incidentar procesos y para emplear tecnicismos legales para evadir el peso de la ley
Por ese camino anda el procesamiento de grupos de irresponsables y corruptos que raptan y violan jóvenes mujeres en grupos y jovencitos en sacristías, en oficinas, en escuelas.

Dentro del mundo permisivo de nuevas leyes y nuevos procedimientos el día menos pensado se encuentra una joven con uno de sus violadores beneficiado por la decisión de un juez permisivo.

La otra es el invento de que, si el procurador fiscal no termina la investigación en determinado plazo, puede ser sobreseído.

Solo la castración química es justicia para violadores y exhibicionistas.

Bonaparte Gautreaux Piñeyro

Bonaparte Gautreaux Piñeyro

Publicaciones Relacionadas

La nueva ley
La nueva ley
25 septiembre, 2025
Aprueban proyecto de ley de Presupuesto General del Estado 2026
Aprueban proyecto de ley de Presupuesto General del Estado 2026
23 septiembre, 2025
Anteproyecto Ley busca neutralidad climática en el país con miras a 2050
Anteproyecto Ley busca neutralidad climática en el país con miras a 2050
19 septiembre, 2025
Abinader dice nueva Ley de Contrataciones Públicas como herramienta que transforma las compras
Abinader dice nueva Ley de Contrataciones Públicas como herramienta que transforma las compras
10 septiembre, 2025
Ministro afirma que urge reformar la ley de seguros
Ministro afirma que urge reformar la ley de seguros
5 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

No, la violencia sexual no es una moda

No, la violencia sexual no es una moda

Turismo de bienestar y salud, otra de las fortalezas de la economía dominicana

Turismo de bienestar y salud, otra de las fortalezas de la economía dominicana

Inteligencia emocional de Juan Soto

Inteligencia emocional de Juan Soto

Edición impresa, martes 23 de septiembre de 2025

Edición impresa, martes 23 de septiembre de 2025

La paz y la armonía no están de moda

La paz y la armonía no están de moda

Edición Impresa, miércoles 24 de septiembre de 2025

Edición Impresa, miércoles 24 de septiembre de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo