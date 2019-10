La OEA pide no se reconozca ganador elecciones Bolivia

El Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, pidió el jueves que no se reconozca ganador en los comicios presidenciales del fin de semana en Bolivia hasta que este organismo no culmine su auditoría.

Almagro reiteró la solicitud de que se celebre una segunda vuelta electoral por considerar que es la “salida más democrática” y que los resultados de la auditoría deben tener carácter vinculante para ambas partes.

En conversación con reporteros al término de la sesión, el canciller boliviano Diego Pary dijo que su gobierno reconocerá los resultados de la auditoría de la OEA pero subrayó que la Constitución asigna la decisión final sobre un ganador al Tribunal Supremo Electoral.

Pary rehusó responder qué pasaría si la OEA y el TSE llegan a conclusiones contradictorias, e indicó que su equipo actualmente negocia con la OEA los detalles para celebrar la auditoría, incluyendo su posible carácter vinculante. Por su parte, el ministro de Justicia boliviano, Héctor Arce, dijo que el “ganador no puede estar en discusión. Ninguna presión interna o externa puede condicionar la realización de una segunda vuelta que no esté establecida en la constitución”.

La OEA celebró su sesión horas después de que el presidente Evo Morales se declarara el jueves ganador de los reñidos comicios del domingo. Al completarse más del 99% del polémico recuento de votos, tenía una ventaja de 10 puntos que, de mantenerse, le evitaría una segunda vuelta.

El candidato opositor Carlos Mesa, segundo en los cómputos, anunció la formación de una alianza para defender el voto y acusó a Morales de un “monumental fraude” para reelegirse por cuarta ocasión consecutiva.

Evo es virtual ganador .- Morales es virtual vencedor en primera vuelta, ya que al 99.99 por ciento del recuento alcanza el 47.07 % de los votos, con 10.56 puntos de ventaja sobre el opositor Mesa.

Morales necesita el 40 % de los votos con al menos diez puntos de diferencia sobre Mesa para ser proclamado ganador, con lo que tendría un 0.56 % de margen sobre el 36.51 % del candidato opositor.

El 0.01 % de votos pendientes de computar corresponden a cuatro actas de votación anuladas en la región amazónica de Beni.