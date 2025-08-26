Agosto de este año 2025 terminará como un mes marcado por las tragedias en República Dominicana. En solo poco más de tres semanas, el luto se ha apoderado del país. Los más recientes hechos tiene un denominador común que potencializa la desgracia: involucra a niños.

Entre los casos más impactantes que se suman al hilo de hechos lamentables es el que sucedió la noche del pasado domingo, en el Ensanche Isabelita, en Santo Domingo Este, donde una mujer, le quitó la vida a sus tres hijos de 11, 9 y 7 años, respectivamente, dándole veneno con un jugo.

Antes de tomar la decisión de terminar con su vida con el mismo método, la dama había mifestado que tenía depresión y estaba desesperada.

El mismo día, la Policía Nacional informó sobre el arresto de un hombre que le quitó la vida a su hijo de un año y ocho meses, mediante asfixia. El padre admitió el hecho y alegó que, supuestamente, Dios le había dado orden de terminar con la existencia de su vástago. El hecho sucedió en Los Guandules, en el Distrito Nacional.

Pero el dolor por el que atraviesa el país inició más temprano este mes. El 11 de agosto, un niño de apenas dos años perdió la vida al ser ahorcado de un árbol por su propio padre, en un hecho ocurrido en un monte de la comunidad La Telanza, municipio El Factor, provincia María Trinidad Sánchez.

El agresor fue identificado como Melanio López Núñez, quien dejó un video previo a cometer el terrible acto, en el que decía: “Así tú lo quisiste, así tú lo quisiste, gracias por todo, ¿oíste? Gracias por todo, así lo quisiste, ¿oíste? Mira”, mientras giraba con una mano su celular y se escuchaba el llanto desesperado del pequeño.

Posteriormente, en el mismo barrio, una mujer y su pareja le quitaron la vida a una niña de 7 años. La menor, según las autoridades, murió producto de los constantes maltratos que recibió durante varios días.

La noticia sobre la muerte de la niña causó gran conmoción en la sociedad dominicana. Más tarde, las periodistas Edith Febles y Millizen Uribe revelaron que el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) tenía en su sistema una denuncia anónima sobre el situación por la que atravesaba la menor.

Una vecina del lugar contactó a una trabajadora del Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi), organismo bajo la sombrilla del Inaipi, donde el caso se mantuvo por unas tres semanas antes que la menor falleciera.

República Dominicana registra en lo que va de año una tasa de homicidios de 8,20 por cada 100,000 habitantes. Solo en agosto, se han reportado cinco casos de infanticidios en el país.

La salud mental

La ministra del Interior, Faride Raful, atribuyó las muertes a problemas de salud mental y dijo que el Estado tiene una «gran deuda social» para mejorar la atención en esta área.

«Estamos muy conmovidos, muy preocupados y entendemos que la política pública nacional necesita más recursos económicos, más tecnología y por supuesto más personal para poder hacer una labor preventiva y que estos casos no terminen en este desenlace», dijo a periodistas.