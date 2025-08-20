La OMSA:¿Qué está pasando con Onésimo González y su juramentación?

Invitado al Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, el Sistema de Transporte Estudiantil(TRAE),encabezada por su director el señor Onésimo González,Gabino Hernández,movilidad escolar,Melido Agramontwe,operaciones,José Oreste y Michael Marato/foto José de León

El recién designado vicepresidente ejecutivo de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), Onésimo González, anunció este miércoles que renunciará al contrato que mantenía con el Ministerio de Educación como asesor del programa de Transporte Escolar (TRAE).

“El decreto es una responsabilidad ciudadana. Tengo que renunciar a ese contrato”, afirmó.

“Hay un proceso. Radhamés estaba en el interior del país, hablamos y me dijo que debía hacerlo con Eduardo. Entonces él me informó que debía hacer el proceso con José Ignacio Paliza, pero este está en Japón”, explicó el funcionario, quien fue nombrado en la institución el pasado domingo.

Sobre su vínculo contractual con el Estado como consultor del programa TRAE, González aclaró:

“Si revisas mi currículum, fui asesor honorífico por cuatro años del Dr. Fello Suberví. En el MINERD también trabajé como asesor honorífico. Cuando llegaron las nuevas autoridades y revisaron todo, dijeron: ‘A usted hay que hacerle un contrato como asesor’. No tengo dieta, no tengo vehículo asignado, nunca he cobrado un peso de Educación, y mi chofer es personal”, expresó durante su participación en el programa El Sol de la Mañana, de RCC Media.

Finalmente, aprovechó el espacio radial para defender su trayectoria profesional:

“Soy una persona de principios, y hay muchas cosas en las que he intervenido en beneficio del país”, concluyó.

Decreto

El ingeniero fue designado como titular de la OMSA por el presidente de la República, Luis Abinader bajo el decreto 461-25.

González tiene experiencia en gerencia operativa y diseño de planes de movilidad urbana.

Ha ocupado cargos en instituciones como:

Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET)

Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET)

Participó en la implementación del Sistema Integrado de Transporte Público de Pasajeros en Santo Domingo.