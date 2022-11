La opinión de Altagracia Salazar sobre caso Noelia Hazim

La veterana periodista y lideresa de opinión Altagracia Salazar se refirió este domingo al caso de Noelia Hazim quien escribió en Twitter que las hermanas Mirabal eran tres comunistas inservibles.

Salazar, prestigiosa comentarista, explicó que a raíz de esa publicación de Noelia Hazim sobre las hermanas Mirabal recibió mensajes de unas 40 personas pidiéndole referirse al caso.

Indicó que Noelia Hazim puede escribir lo que le dé la gana en su Twitter porque gracias a que hubo gente que se sacrificó aquí hay democracia, pero que ella (Noelia) no lo sabe porque el cerebrito no le da más que para pintarse los labios y teñirse los moños.

Dijo que no se le puede pedir a Noelia Hazim, ni a todas las Noelia Hazim que hay en República Dominicana, ni a todos los Noelio Hazim, que no han tenido acceso a formación, que piensen diferente.

«Hay gente que cree que porque es riquito… pero usted puede ser riquito, ser un «popi» y ser analfabeta funcional», señaló Altagracia Salazar en su programa «El Patio» que transmite a las 6:00 de la tarde por su canal de YouTube.

Explicó que pese a que Noelia escribió que el día en que se conmemora a las hermanas Mirabal es inservible, ese es un día mundial , aunque ella no lo sepa.

Las hermanas Mirabal, símbolo mundial de la lucha contra la violencia de género.

Pide no condenar a Noelia Hazim

No obstante, la reputada periodista indicó que no hay que sacrificar a Noelia Hazim ni condenarla porque probablemente a ella no la criaron con discernimiento para entender que los valores que tiene esta sociedad le costaron la sangre y la vida a unos, a otros y a otras, y que el final de la dictadura de Trujillo tuvo que ver con ese crimen.

«Hay gente que cree que lo que la hace «finolis» es el tinte y el salón a dónde va. Yo no quiero que me la condenen, yo no quiero que la condenen. Todo lo contrario, es que la perdonen. A gente así usted la persona porque son pobres de espíritu», pidió Altagracia quien ha dirigido programas y medios del país.

«Todas las democracias han costado sangre en todos los países del mundo, pero hay gente que no lo sabe, o cree que no es importante, porque dicen que pará que ir a una marcha si ellos viven bien. El mundo está lleno de gente así. Probablemente fue a un colegio caro pero eso no significa que tenga conocimiento, que tenga formación», opinó.

Este domingo cientos de personas marcharon en honor a las hermanas Mirabal en la Marcha de las Mariposas.

Noelia es una víctima y vivirá con este estigma

Empero, Altagracia Salazar reiteró que no acaben con Noelia Hazim porque en definitiva tiende a ser una víctima debido a que el estigma de ese comentario la perseguirá el resto de su vida.

«Alguien la va a evaluar por esa estupidez que ella escribió. Eso la marcó», afirmó Salazar quien también es investigadora social.

No obstante, indicó que uno tiene que apostar y empujar por el cambio de una sociedad que esta perdida en lo real.

«El enriquecimiento rápido que vivimos estos 20 años como modelo nos dejó una sociedad donde miden a la gente por el carro, por el apartamento o por la ropa que se tiene, pero las sociedades que han avanzado en el mundo son las que tienen conocimiento, no las que tienen carros», agregó.

Concluyó diciendo que ella siempre ve el vaso medio lleno porque la cantidad de personas que escribió ayer sobre el post de esa joven significa también que tenemos de todo y que esta sociedad no se orienta en un sólo sentido.

