La opinión de Ana Simó sobre caso Chantal Jiménez

La reconocida sexóloga, terapeuta de parejas y de familia, Ana Simó, dijo que el asesinato de la comunicadora Chantal Jiménez alerta sobre los casos de mujeres que están en situaciones similares a la que vivió la hoy occisa.

«Ella me hizo pensar en todas las mujeres que en este momento están luchando por su vida. Y con esto quiero que entiendan que mcuhas todavía no se han percatado de que pueden ser asesinadas. Porque ese es el tema dentro de lo que es el Síndrome de la mujer maltratada. La mujer minimiza lo que el hombre dice; no lo cree capaz, cree que es una ataque de celos y de que ahí no va a pasar. Pero con el caso de Chantal pudimos ver de que sí, puede pasar», detalló la experta.

Simó hizo un llamado a las mujeres para que asuman con responsabilidad y seriedad las amenazas de sus parejas. Respecto al padre de Chantal, que ayudó para que quitara la querella contra su hija, la psicóloga indicó: «No señalemos».

En ese sentido, pidió a la ciudadanía a que reflexionen sobre este tipo de casos. Y solicitó al gobierno más y mejor inversión contra la violencia intrafamiliar.

Por otro lado, el procurador fiscal de Santo Domingo Oeste, Edward Manuel López Ulloa, podría ser sancionado y hasta destituido, si se comprueba que violó el protocolo en el caso de la comunicadora asesinada Chantal Jiménez.

Así explicaron abogados sobre las posibles consecuencias que podrían imponerle al fiscal de esa demarcación, mientras se desarrolla una investigación de la Inspectoría General del Ministerio Público a las autoridades involucradas con la denuncia de violencia que produjo una orden de alejamiento tres días previo al asesinato.

Chantal y Jensy.

A juicio de la exfiscal, Wendy Lora, no se cumplió con todo el proceso protocolar en el caso de la comunicadora. «De que hubo una violación la hubo. ¿Qué tan grave fue la violación? Hay que determinarlo. Porque, por ejemplo, lo que yo conozco es que él (el agresor, Jensy Graciano) disparó con un arma (de fuego) y hay que ver si esa arma se le dejó. No sabemos si fue la misma arma que él utilizó para quitarle la vida a Chantal. Entonces, todo eso se determina en una investigación», explicó la exfical.

«En tema de violencia no hay negociación posible. A menos que una persona se declare culpable y acepte su culpabilidad y se presente ante un juez y vaya a la cárcel», indicó el también abogado Miguel Valerio respecto al acuerdo que habría llegado la familia de la víctima para retirar la orden de alejamiento contra la joven ultimada el pasado Sábado Santo en casa de una amiga.

Los que están siendo investigados, específicamente para determinar si se violó el numeral 5 sobre desistimiento de la víctima, además López Ulloa, son la encargada de la Unidad de Violencia de Género de Santo Domingo Oeste, Nancy Abreu, la fiscal investigadora de ese caso, Altagracia Brache.