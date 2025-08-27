La opinión de dominicanos en el exterior sobre INAIPI

La opinión de dominicanos en el exterior sobre INAIPI

Nueva York. Dominicanos en esta ciudad que tienen hermanas, tías, primas y otros parentescos con mujeres de escasos recursos económicos en el país, quienes utilizan los  Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI), dependencia del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), que dirige Josefa Castillo, sostienen que la funcionaria actúa de manera inhumana al cerrar decenas de centros.

En documento, indican que los CAIPI son centros especializados que ofrecen servicios integrales de atención a niños(as) en condiciones de vulnerabilidad, en jornada extendida, que les permiten a sus madres ir a sus diferentes trabajos mientras estos permanecen en esos lugares.

«Ofrecen atención enfocada en la estimulación temprana, educación inicial, salud, nutrición, protección contra la violencia y acompañamiento a las familias y comunidades, pero con el cierre dispuesto por Castillo la vida se le ha complicado, sostienen.

La directora de INAIPI envió una comunicación a las madres, según publica la prensa en RD, donde Castillo especifica: «Les informamos que, debido a las condiciones climáticas recientes, nuestros suplidores han presentado dificultades para completar la entrega de alimentos en algunos centros».

«Esta situación ha ocasionado retrasos en la distribución de las provisiones necesarias para la prestación del servicio».

«Actualmente, se están realizando los ajustes logísticos correspondientes para restablecer el abastecimiento en el menor tiempo posible».

«Les comunicamos que, a partir de mañana, miércoles 20/08/25, los servicios quedarán suspendidos hasta nuevo aviso. Estaremos informando oportunamente la fecha de reanudación».

«Agradecemos de antemano su comprensión y colaboración ante esta situación ajena a nuestra voluntad. Seguimos comprometidos con la entrega de servicios de calidad a nuestros niños».

Sin embargo, indican lo quisqueyanos en la urbe, ante la situación, el presidente Abinader debe intervenir, porque «en lo que el hacha va y viene, descansa el palo» y las madres de familias sufren en carne propia la medida atroz tomada por Josefa Castillo.

Entre los denunciantes figuran Luis Herrera, Antolín de los Santos, Mayra de Luna, William Rivera, Carlos Rodríguez, Isabel de Ortiz, Melania Cepeda, Héctor Rojas, Emilio Adames, Roberto Matías, Cristian Marmolejos, Hugo Sanz, Leonel Marrero, Francisco Sierra, Hansel Lluberes, Ovidio Contreras y Juancito Duarte, entre otros.

Ramón Mercedes

