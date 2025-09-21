La oposición y otros sectores reaccionan por apagón en AILA, dicen pudiera afectar imagen de RD

El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, calificó el apagón registrado este domingo en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) como un hecho que «trasciende la mera incompetencia administrativa».

A su juicio, lo ocurrido constituye una grave señal de alerta para el Gobierno dominicano, al tratarse de una falla que dejó sin energía eléctrica, y sin respaldo de planta de emergencia, a una de las principales terminales aéreas del país por más de seis horas.

«Nos encontramos ante situaciones de seguridad nacional, y de responsabilidad ante otros Estados y organismos internacionales», advirtió el dirigente político.

García también subrayó el impacto directo que este tipo de fallas genera en la experiencia de miles de usuarios del sistema aeroportuario.

Señaló que viajeros nacionales, turistas y visitantes internacionales se vieron afectados por la interrupción de los servicios, con consecuencias que pudieron alterar itinerarios críticos hacia distintos destinos alrededor del mundo.

Ante la magnitud del suceso, el exministro de Turismo llamó al gobierno a revisar con urgencia sus planes de contingencia, los protocolos operacionales en infraestructura crítica, y a ofrecer al país un informe detallado de lo ocurrido.

Enfatizó que se trata también de proteger la imagen internacional de la nación. “Cuidemos la Marca País: República Dominicana”, concluyó.

Del mismo modo, el dirigente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Vinicio Castillo, también se sumó a las voces críticas luego del hecho, expresando su preocupación por la falta de preparación ante una situación de esta naturaleza. Afirmó que una terminal aérea de esa categoría debe contar con todas las contingencias posibles ante cualquier interrupción del servicio eléctrico.

Castillo señaló que lo sucedido pone en evidencia fallas graves en la planificación y operación de un espacio estratégico para el país.

“Es evidente que hay negligencia o falta de previsión”, expresó, al tiempo que cuestionó la capacidad de gestión de quienes tienen a su cargo la infraestructura aeroportuaria nacional.

En su declaración, el dirigente de la FNP advirtió que el impacto del hecho trasciende el ámbito interno, ya que compromete la percepción internacional sobre la República Dominicana.

“Lo ocurrido en AILA le hace mucho daño a la imagen del país”, dijo.

El secretario general del PLD, Jonnhy Pujols, manifestó su preocupación por el apagón. Aseguró que el problema no se limita al fallo energético, sino también a las consecuencias que este tipo de incidentes puede tener en la imagen del país.

Pujols hizo un llamado a que la situación sea corregida de inmediato y se normalicen las operaciones, al tiempo que insistió en que lo sucedido debe servir como lección para reforzar los protocolos, el mantenimiento y los planes de contingencia. “El país se merece previsión y excelencia; nuestra gente también”, expresó.

Mientras, el comunicador Bolívar Valera, el Boli, calificó el hecho como la “gota que colmó el vaso”. A través de sus redes sociales, responsabilizó directamente a la administración de Aerodom por lo ocurrido.

Señaló que la situación es reflejo de la pésima gestión de la concesionaria, al enumerar problemas como baños sucios, áreas sin aire acondicionado y parqueos ocupados por rent cars, mientras los pasajeros no encuentran espacio.