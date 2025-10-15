La Oreja de Van Gogh anuncia la vuelta de Amaia Montero, su cantante original  

San Sebastián (España), 15 de Octubre (EFE).- La Oreja de Van Gogh anunció este miércoles la vuelta de Amaia Montero, su cantante original, como vocalista del grupo y la salida temporal del guitarrista Pablo Benegas, un rumor que llevaba meses circulando y que aumentó cuando se anunció la salida de Leire Martínez del grupo español.  

La esperada noticia se ha hecho pública este miércoles en un comunicado, filtrado unos minutos antes en las redes sociales, acompañado de una foto y de un vídeo grabado en un local de ensayo en el que aparece ya cantando Amaia Montero, en compañía de Xabi San Martín (teclados), Álvaro Fuentes (bajo) y Haritz Garde (batería).  

La ausencia de Pablo Benegas, que llevaba 30 años en la banda, es patente tanto en la imágenes como en la firma del comunicado en el que el grupo explica que el guitarrista sigue formando parte del grupo, aunque “se retirará una temporada para poder disfrutar de más tiempo junto a su familia y explorar nuevos retos profesionales».  

De esta manera, el quintento reconvertido ahora en cuarteto volverá a reencontrarse con su público tras haber dedicado estos últimos meses a repasar sus éxitos y también a escribir nuevas historias que pronto se sumarán a su repertorio.  

“Volver al local de ensayo, encender el micrófono y sentir viva la magia de nuestras canciones me hizo infinitamente feliz”, asegura una Amaia Montero emocionada, que regresa así al grupo en el que permaneció entre 1996 y 2007.  

La confirmación oficial del regreso Amaia se produce justo un año después de la abrupta salida de Leire Martínez, que permaneció 17 años en la banda donostiarra.  

Y venía especulándose después de que tras un largo tiempo con Montero alejada de los escenarios, volviera a subirse a uno en el concierto de Karol G en el estadio Santiago Bernabeu, en julio de 2024, cuando con una voz miedosa que fue cogiendo confianza cantó su mítica canción ‘Rosas’.  

La salida de Martínez, el 14 de octubre de 2024, fue anunciada por el grupo con un comunicado que aseguraba que no habían conseguido “acercar” sus “diferentes maneras de vivir el grupo”, en un anuncio que los fans de la cantante vieron como una traición a quien tomó el relevo de Montero durante 17 años.

La propia Leire sacó en abril su primera canción en solitario, ‘Mi nombre’, donde cargaba con cómo la había tratado el grupo- “Nunca fui tuya / Búscate a alguien que me sustituya / Ya lo hiciste una vez / Pero tú ya no podrás esconder más / Dos caras y un nombre».  

En los últimos días parecía un rumor a voces, ya que la biografía en redes de la banda cambió para quitar la foto del grupo y poner simplemente en la biografía- “solo juntos tiene sentido». EFE  

