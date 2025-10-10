En las entrañas del Distrito Nacional, donde el concreto se mezcla con la historia y la esperanza, el barrio de Gualey se levanta cada día con la fuerza de quienes lo habitan. Don Carlos García, mecánico de profesión y vecino desde los siete años, recibe al periódico Hoy en la esquina de su calle con una sonrisa franca y una memoria llena de vivencias.

“Yo vine a Gualey de siete años, cuando esto no era ni la mitad de lo que es hoy”, dice mientras señala con orgullo el Politécnico del sector, una institución que, según él, ha transformado la vida de muchos jóvenes.

“Más del 50% de los que estudian ahí no son de aquí, vienen de otros barrios. Pero eso no importa. Lo importante es que estudien.”

Don Carlos tiene seis hijos, tres de ellos pasaron por el Politécnico, y una ya es arquitecta. “Cuando le dije a un ingeniero que mi hija estudiaba arquitectura, no me creyó. Me dijo que eso no era posible viniendo de Gualey. Pero yo se la llevé, y él mismo terminó pagándole un curso de AutoCAD.”

La historia de don Carlos no es única. Es el reflejo de una comunidad que lucha contra los prejuicios y las carencias. “Aquí la gente piensa que esto es la selva. Pero no es así. La mayoría de nosotros no somos malos. Los líos los hacen motoristas que vienen de otros lados.”

Luces y sombras de Gualey

Como muchos barrios populares, Gualey enfrenta problemas estructurales. “La luz se va todos los días. Eso es lo que más nos afecta”, comenta. Sin embargo, destaca una ventaja: “Aquí el agua viene todos los días. Si uno se levanta temprano, puede abastecerse. Hay barrios que no tienen ni eso.”

La seguridad es otro tema que preocupa. “Esa calle, de esa esquina a aquella, de noche, a cualquiera le hacen una rosita. Pero no son los de aquí. Son los que vienen de fuera.”

«El gobierno no es el culpable de todos los males»

Don Carlos también reflexiona sobre la responsabilidad de los padres. “El que tiene un muchacho que ni estudia ni trabaja, alguna cosa va a hacer. Y para usar lo que hay en la calle, necesita dinero. Esa es la problemática.”

A pesar de todo, nunca ha pensado en irse. “Yo me crié aquí. Mi papá era guardia, y había que ir a la escuela obligado. Yo caminaba desde aquí hasta la escuela de Haití, con diez años. Ahora los muchachos no quieren ir a pie para allá .”

Gualey, con sus luces y sombras, sigue siendo un barrio de oportunidades, de lucha y de orgullo. Don Carlos lo resume con una frase que lo define: “Yo nunca he querido irme de aquí. Este es mi barrio, y aquí me quedo.”

Gualey desde el punto de vista sociológico

Gualey, como muchos barrios populares de Santo Domingo, ha enfrentado históricamente formas de discriminación estructural, social y simbólica. Esta discriminación no siempre se manifiesta en leyes explícitas, sino en percepciones, oportunidades limitadas y exclusión de ciertos espacios sociales y económicos.

Gualey suele ser asociado en medios y discursos públicos con violencia, pobreza y marginalidad.

Esta imagen ha generado prejuicios que afectan a sus residentes, dificultando el acceso a empleos, educación de calidad y servicios públicos.

Desigualdad estructural

Estas desigualdades se reflejan en el acceso limitado a salud, educación, infraestructura y oportunidades laborales.

Según el PNUD, aunque República Dominicana ha mejorado su índice de desarrollo humano, persisten desigualdades territoriales que afectan barrios como Gualey.