La Página. Viernes 06 de agosto, 2021

La semana estuvo de lo más variada.

Compromisos, nacimientos,

medallas y La Rosalía en

Maraca saludando con un Klk.

Pero si de variedad se trata, el lanzamiento

de la nueva línea de fragancias

de Ferragamo, Storie di Seta fue

todo un evento. Altri Tempi se transformó

en jardines encantados, verdes

junglas, selvas mágicas y el esplendoroso

océano, con la seda como hilo

conductor. ¿Se puede pedir algo más?

(Bueno, sí, pónganme para llevar todos

los tocados elaborados por Sol Duarte,

gracias).

Storie di Seta

Ovación de pie. Storie di Seta de Ferragamo es pura

poesía. Inspirada en los mundos imaginarios de las

creaciones en seda de la} casa italiana, tiene como

resultado cuatro perfumes frescos, sin género, con

ingredientes sostenibles, que pueden mezclarse entre sí

para crear una combinación olfativa personal.

María Leroux, María Consuelo Bonilla

y Laura García

María De Moya

Sophia Sanabria,

Nicole Marie e

Isabella Morales

María

Consuelo Bonilla demostró su poder de convocatoria reuniendo a las abanderadas mayores del movimiento “sí, somos lindas si esfuerzo”; dueñas de esa belleza serena de quienes nunca han sentido la mirada fija, de un “saltacocote” de los que tienen papada. En fin, un evento exquisito.

El look:



María Conchita Arcalá, de lo

‘máquitá’ de bulla a su

llegada al lanzamiento de

Storie di Seta de Ferragamo.

Tomando en cuenta que el

altruismo se da silvestre en

esta columna compartimos

los elementos, sencillitos,

que conforman su look. (No

si antes recordarles que el

‘fl ow ’ no va incluido)



Vestido: The Dixon

Dress de la firma

australiana Acler.

Cartera : Guirlande de Cartier



Zapatos:

Las ‘Gilda

Sandals’ de Amina Muaddi.

(Early trend adopters como

Rihanna y Rosie

Huntington-Whiteley no se

‘apean’ esta marca).

Havana Nights

Las fiestas temáticas son la

especialidad de Los Varela Puig. Y el cumpleaños 23, de Paulina Varela,

no podía a ser la excepción. “Me inspiré en “Havana Nights” ya

que donde lo celebré, Nacan en la Zona Colonial, tiene ambiente

cubano con sus colores exóticos”, expresó la festejada. La fiesta

transcurrió entre mesas de dominó, habanos de chocolate, mojitos,

flores multicolores y más chic por centímetro cuadrado que gente

apuntándose a terapéuticas clases de tejer. (Gracias, a Tom Daley).



Los que mejor

acataron el dress code:



Daniella Busto, Carmen Bisonó,

María Isabel Perelló, Rosalía y

Estela Cochón. Sin olvidar a la

festejada, como escapada del

Vogue, en un vestidito de

Zimmermann, Resort 2021. Además,

Marcelino Varela, muy en

personaje: chacabana, actitud y

sombrero estilo Panamá color

marrón combinado con sus

‘lo afers.’



Estela Cochón, Paulina Varela,

Daniella Busto, Rosalía Cochón y

Mariaeladia De Moya.

Marcelino Varela, Montserrat

Puig, Carmen Bisonó y José Javier

Torrón.

Amelia Cáceres, Daniela

Franco y Montserrat Varela

Elia Isabel Briceño, Paulina

Varela y Gustavo de la Rosa

María Isabel Perelló, Rosalía

Cochón, Jorge rodríguez y Noelle

Herrera

Sarah Elisa Gómez Rizek y

José Bisonó.

Paulina divina en un diseño,

de la colección Resort 2021, de la

marca australiana Zimmermann.

La persona con más

alta tasa de gozo:



José Torrón Armenteros, aseguró

una fuente de entero crédito. “No

paró de bailar ni cantar, y sacó a

bailar salsa a todas las chicas”.



Las parejitas más

lindas: Carmen Bisonó y José

Torrón, José Bisonó y Sarah Gómez

Rizek.



El momento más

gracioso:

Cuando la festejada y sus amigas

agarraron los micrófonos. “Creo que

mucha gente se asustó con nuestras

voces” confesó Paulina muy divertida.



El trago oficial:

Los clásicos mojitos cubanos de

bienvenida. Luego la tequila silver

los ‘sho ts’ de agua ardiente.



Trend Alert: ‘Rust Hour’

Sí, es propio de las paletas otoñales. Pero su majestad Pantone decidió que el color Rust 18-1248 TCX nos alegraría en esta primavera/verano, lo cual fue acogido con genuino entusiasmo. En una nota más terrenal, piense en ladrillos, jarrones de terracota y el matiz del hierro oxidado. Para decirlo de forma sublime, estuvo presente en las pasarelas de SS/2021 de Dior, Miu Miu, Fegarramo, Valentino, Versace y Sportmax, por decir unos cuantos. No hay duda, es ‘Rust Hour’.