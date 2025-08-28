La paradoja de Punta Catalina

La frase “Esto lo hizo Balaguer” facilitó las reelecciones del extinto presidente; igualmente para Leonel Fernández sus obras lo ayudaron a ser reelecto pero como Hipólito Mejía no dejó casi nada que se destacara, fracasó en su intento de reelección.

En el caso del expresidente Danilo Medina no pudo lograr su segunda reelección por estar prohibida en la Constitución, pero además contribuyó el descrédito de su gestión por varios notables casos de corrupción donde se destacaron los sobornos y escándalos con la planta Punta Catalina, pero en la actualidad esa planta parece reivindicar al expresidente porque ha contribuido a la disminución de los apagones en el país.

Lo paradójico es que aparenta por estos hechos que la desgracia es menor cuando los gobiernos que roban y reparten más beneficios son preferibles en vez de los que roban y no reparten o construyen nada y eso, lamentablemente es un pobre ejemplo que, a corto o largo plazo, convierte en indigentes a los ciudadanos que aceptan comer los huesos mientras los gobernantes comen la carne.