La participación ciudadana en la construcción

El tópico abordado en esta serie de cuatro entregas que hoy culmina, es resultado de un proceso que ha estado muy presente en nuestra participación en la vida nacional que ya supera los 50 años.

Es significativo referir que el ciudadano dominicano, al paso de los años, ha tomado la decisión de dar pasos importantes hacia la toma de conciencia sobre asuntos que inciden en el sistema social, económico y político, participar en los procesos que repercuten en su progreso, en su bienestar, generando un “efecto cascada” de alcance efectivo hacia la vida nacional.

Desde la década de los años 80 hemos planteado que los grandes retos y desafíos que nos llegan desde el exterior, con mayor ímpetu, los actuales, dados los cambios geopolíticos y el impacto exponencial de la revolución de la tecnología y la comunicación, deben ser enfrentados, logrando crear los canales adecuados de participación de la sociedad en los mismos. Los modelos de cambios importantes a través de la historia de la humanidad, se han logrado con el empoderamiento del individuo, de la unidad del colectivo hacia fines comunes.

El sistema socio-político de la República Dominicana es el resultado de momentos que han marcado el rumbo, el tránsito, ocasiones importantes que han redituado su población, sus gentes, generando un compromiso entre autoridades gubernamentales, liderazgo en todos los ámbitos, gravitando de algún modo en la vida nacional, lo que ha venido a robustecer un sistema social, económico y político en constante mejoría y que requiere, sin descanso, enmendar los sesgos que han ido haciendo presencia en su trayecto.

El impacto del empoderamiento lo pudimos comprobar en el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) en el período 1970-1975 al brindar la oportunidad participativa al personal logrando:

El cambio estructural en la junta de directo?res con la introducción de los dirigentes sindicales, así como nuevas técnicas en el corte de la caña aumentando la producción de 620 mil a 920,000 toneladas, distribuyendo entre los trabajadores el 20% de las utilidades de esta institución por zafra.

Hoy las condiciones que presenta el escenario internacional nos sitúan en un momento histórico. ¿Por qué?:

a. Posición geográfica excepcional que nos permite llegar en dos días por aguas marinas a la costa este de Norteamérica con 120 millones de consumidores acaudalados.

b. Salarios por debajo del de los países asiáticos.

c. Costos más bajos del embarque de mercancías hacía Estados Unidos en comparación con los países asiáticos.

d. Posibilidad de reposición de inventario y cambio de mercancías en tiempo relativamente corto con relación a Asia.

El escenario descrito presenta mayor impacto positivo si se culmina la construcción del puerto de Manzanillo con lo que entonces podríamos estar en la antesala para dar el paso de nación emergente a avanzada.

Estamos convencidos de encontrarnos en momento estelar para dar pasos agigantados en el logro de una patria productiva, participativa, con responsabilidad ciudadana, sanidad social, solidez y pujanza.