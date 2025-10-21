La pasión por el fútbol une a más de 3 mil personas en la 3ra Copa Intercolegial Humano Seguros

Humano Seguros celebró con gran entusiasmo la tercera edición de la Copa Intercolegial de Fútbol, un evento que reunió a familias, estudiantes y amantes del deporte en una jornada cargada de energía, integración y valores.

La clausura, realizada en las instalaciones del Barça Academy Santo Domingo, fue el escenario para reconocer el trabajo en equipo, la disciplina y la complicidad de los jóvenes futbolistas que participaron en esta edición.

En esta ocasión, 28 equipos femeninos y masculinos representaron a 20 colegios provenientes de Santo Domingo (13), la región Norte (5) y la región Este (2). Durante los dos fines de semana de competencia, el torneo contó con la asistencia de más de 3,000 personas y 25 mascotas, quienes acompañaron con entusiasmo las jornadas deportivas, creando un ambiente familiar, diverso y festivo.

Los ganadores de esta edición fueron el colegio St. Michael’s, que obtuvo el primer lugar femenino, y La Salle Santiago, campeón en la categoría masculina.

En los reconocimientos especiales, St. Michael’s también fue galardonado en Fair Play femenino y portería menos vencida, mientras que Saint George y La Salle Santiago destacaron en las categorías masculinas. Los premios MVP (Jugadores Más Valiosos) fueron otorgados a Alonso Cabrera, de La Salle Santiago, y Marcela Millar, de St. Michael’s, por su desempeño sobresaliente en el terreno de juego.

Más allá de la competencia y las emociones propias del fútbol, la Copa Intercolegial Humano Seguros reafirma el compromiso de la aseguradora con el desarrollo integral, la recreación y la promoción de valores en la juventud.

Para Humano Seguros, el bienestar comienza desde la niñez, y el deporte es una de las vías más poderosas para alcanzarlo. A través de esta disciplina se fortalecen el cuerpo y la mente, se forja el carácter y se construyen lazos de amistad que perduran.

Esta iniciativa demuestra que el deporte es mucho más que competencia: es formación, unión y crecimiento, promoviendo valores que trascienden la cancha y fortalecen los lazos familiares y comunitarios.

Sobre Humano Seguros

Empresa de Grupo Humano enfocada en seguros de consumo con acceso fácil, tanto para individuos como para empresas. Con gran liderazgo en el mercado asegurador dominicano, es la #1 en el segmento de salud y la #3 del total del mercado asegurador, respaldada por una amplia red de prestadores nacionales, reconocidos reaseguradores internacionales y una oferta integral en seguros de salud local e internacional, vida, autos y patrimoniales.

